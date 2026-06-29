סכסוך ציבורי פרץ בתוך מועצת המומחים של איראן - הגוף האמון על מינוי המנהיג העליון והפיקוח עליו, לאחר שרוב חבריה פרסמו הצהרה על מזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית, מה שהוביל לנזיפה פומבית יוצאת דופן מצד הנהגת הגוף תוך שעות ספורות, כך דווח על ידי סוכנות הידיעות "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה במדינה.

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הדרמה החלה כאשר למעלה מ-60 מתוך 84 חברי המועצה פרסמו הצהרה משותפת ולוחמנית, החורגת מהפרוטוקול המקובל של הגוף השמרני והשתקן בדרך כלל. בהצהרה, הביעו החברים התנגדות נחרצת לוויתורים במשא ומתן, ואף קראו להמשך המאבק המזוין נגד המערב וישראל.

הצהרת הרוב במועצה לא הסתפקה בביקורת מדינית, אלא אימצה טון קיצוני ודתי חריף. החותמים הבהירו כי שמירה על "הקווים האדומים" שהציב המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, היא "חובה דתית" שאין להפר בשום פנים ואופן.

כמו כן קראו חברי המועצה להעניש את האחראים לחיסולו של המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, תוך שהם נוקבים בשמותיהם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריהם, לכל אדם שיש לו גישה לאישים אלו קיימת "חובה דתית" לחסלם. בנוסף, הגדירו החותמים את פתיחתם מחדש של מצרי הורמוז בעוד המערכה בלבנון נמשכת כ"טעות אסטרטגית", ודרשו להוציא את זכויות הגרעין של איראן מכל שולחן דיונים.

התגובה מהנהגת מועצת המומחים לא איחרה לבוא. בצעד חריג, פרסמה נשיאות המזכירות של האסיפה הבהרה פומבית שכללה נזיפה בחברים שחתמו על המכתב. אף שהמזכירות הדגישה את נאמנותה למוג'תבא חמינאי, היא מתחה ביקורת על עקיפת הנהלים ועל פרסום הצהרה שאינה מייצגת את העמדה הרשמית והמאוחדת של המועצה. "עמדות רשמיות צריכות להתפרסם דרך המוסדות המורשים," נכתב בהודעה, "החותמים היו צריכים לחתור לדיון רחב יותר כדי לשמור על אחדות השורות."

על רקע המתיחות הגואה, דווח כי הנשיא מסעוד פזשכיאן יצא לביקור דחוף בעיר קום, מרכז הסמכות הדתית של המדינה. פרשנים מעריכים כי פזשכיאן מנסה לגייס את תמיכתם של בכירי אנשי הדת כדי להרגיע את הרוחות ולהבטיח גיבוי פוליטי להסדרים המדיניים שהוא מנסה לקדם ביום שאחרי המלחמה.