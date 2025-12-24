"יש לפרק את חיזבאללה": הדברים המפתיעים של בכיר לבנוני

שר החוץ הלבנוני יוסף ראגי פרסם היום (רביעי) הצהרות חריפות נגד חיזבאללה, באומרו כי ביירות מבקשת לפרק את ארגון הטרור מנשקו, "לא למען ישראל, ארצות הברית או הקהילה הבינלאומית. העם הלבנוני רוצה שארגון צבאי בלתי חוקי זה יפורק מנשקו ולא רק יפורק מנשקו, אלא יפורק לגמרי".

בדיון וירטואלי של מכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון, אמר ראגי כי "אין לנו שום דבר נגד האידיאולוגיה שלהם. כל אחד חופשי שתהיה לו אידיאולוגיה משלו, אבל אנחנו לא תומכים בה... כולם יודעים מה הם עושים מבית. לא אפרט יותר, אבל אנחנו רוצים שזרועות הביטחון והצבא של חיזבאללה יפורקו".

בנוגע למצב השלב הראשון של תוכנית צבא לבנון לפרק את הארגון מנשקו באזור שמדרום לנהר הליטאני, אמר ראגי שהמועד האחרון המקורי נקבע לסוף השנה. "לכן נחכה לדו"ח מצב הצבא. אני מקווה שזה ייעשה עד אז".

עוד הצהיר כי לצבא לבנון ניצבת משימה קשה מאוד, "לא בגלל שאין להם מספיק כוח אדם או מספיק חומר. הם צריכים תמיכה. הם עושים עבודה טובה, אבל יחד עם זאת, חלקנו סבורים שהם לא מתקדמים מהר מספיק בגלל חוסר רצון פוליטי. אנו סבורים שהתמיכה הפוליטית, הרצון הפוליטי, ההחלטה הפוליטית אינם מספיקים כפי שהם כרגע".