יאכטה ישראלית שיצאה מנמל אשדוד איבדה קשר אמש (שלישי) בסמוך לחופי קפריסין, מצב חיפוש רב-לאומי הכולל את המדינות, בשיתוף יוון, נפתח על מנת לאתרה. נכון לשעה זו, לא אותרו ממצאים.

היאכטה יצאה ביום שני האחרון להפלגה ואיבדה קשר באזור חופי קפריסין, שם נושבות רוחות חזקות של עד 100 קמ"ש. הרשויות בקפריסין, שהובילו את החיפושים הראשוניים, תיאמו את פעולותיהם עם ישראל כדי להעלות מסוקים ברדיוס של 200 מייל מול לרנקה.

היעדרותה מגיעה ברקע הגעתה של "ביירון" לישראל והסביבה. ביוון הסופה הפעילה התראות שהובילו לסגירת בתי ספר, שיבושי טיסות וגרימת נזק לגשרים. על הסיפון שהו ארבעה ישראלים, ולפי דיווחים זרים גם שייטת 13 לוקחת חלק בחיפושים אחריהם, לצד משמר החופים היווני.