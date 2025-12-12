הקרב של חמאס בתקשורת החופשית וההסתה נגד מבקריו

ארגון הטרור חמאס ממשיך לנסות ולהשתיק את התקשורת החופשית שפועלת כיום ברצועת עזה. אחד המתנגדים הוא ערוץ ג'וסור, הפועל באופן עצמאי ברצועה ומרבה לפרסם סרטוני ביקורת של תושבי עזה כנגד חמאס פרסם.

הערוץ פרסם אמש הצהרה בה נכתב כי "עמודים המקושרים לזרוע הצבאית של חמאס, גדודי אל-קסאם, פרסמו שקרים הטוענים כי הם מחזיקים הוכחות מצולמת לפיהן אחד הפעילים בערוץ עבר תדריכים ותרגולות על ידי 'מומחים מהמפרץ' ליצירת תוכן כנגד חמאס".

בהודעה שפורסמה, מכחישים בערוץ את הדיוויחם הללו, ומדגישים כי הם רשת נטולת כל זיהוי פוליטי וכי מטרת הדיווחים של חמאס היא להטיל אימה על העיתונאים שלה ומדגישים כי כל הכתבים המשתפים עימם פעולה בעזה עושים זאת בביטחון, ורואה בחמאס כאחראית לכל נזק שייגרם להם בעת משימתם לחשוף את האמת.

עוד פרסמו בערוץ כי "אם מה שמפריע לחמאס הוא שאנשי עזה יאמרו שלחמאס יש חלק באחריות לסבלם, ואם אלו הדעות - אז זו זכותם, ואנחנו נמשיך לפרסמן באופן נרחב".