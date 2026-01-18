גורם רשמי באיראן חושף: מעל 5,000 נהרגו במחאות

גורם איראני רשמי אמר היום (ראשון) לרויטרס כי לפחות 5,000 בני אדם נהרגו בהפגנות באיראן, כולל כ-500 אנשי כוחות הביטחון, והאשים "טרוריסטים ומפגינים חמושים" בהריגת "איראנים חפים מפשע".

הבכיר, שסירב להזדהות, אמר כי חלק מהעימותים הקשים ביותר ומספר ההרוגים הגבוה ביותר התרחשו באזורים הכורדיים בצפון מערב איראן, אזור בו בדלנים כורדים פעלו ובה התלקחויות היו בין האלימות ביותר.

"המספר הסופי לא צפוי לעלות בחדות", אמר הגורם, והוסיף כי "ישראל וקבוצות חמושות בחו"ל תמכו וציידו את אלה שיצאו לרחובות".

בינתיים, מחלקת המדינה האמריקנית בשפה הפרסית הגיבה לאיומים שהפנה המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בציוץ ברשת X: "הנשיא הדגיש שוב ושוב שכל האפשרויות נותרות על השולחן, אל תשחקו משחקים עם טראמפ".

בציוץ של מחלקת המדינה הוזהרה איראן כי במידה ותתקוף נכסים אמריקנים - "הרפובליקה האיסלמית 'תיתקל בכוח חזק מאוד'". הדברים מגיעים ברקע הדיווחים כי האיראנים מכינים אפשרויות לתקוף בסיסים של צבא ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון.

בתוך כך, לאחר שטראמפ הודה אמש למשטר האיראני על "ביטולם של 800 הוצאות להורג שתוכננו", תקף המנהיג העליון חמינאי את הנשיא האמריקני והאשים אותו: "רואים בו כאחראי לגרימה לנפגעים במחאות, ולנזק ולהשמצות שנגרמו לאיראנים".

למרות דבריו של טראמפ על ביטול ההוצאות להורג, רשת CNN דיווחה אמש כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, משטר האייתולות לא חדל ממעשי ההרג, והדיכוי האלים נמשך גם לאחר ההצהרה.