"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 22.03.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: אמש (ראשון) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, מומחית לענייני מזרח תיכון ואסלאם, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן" ובני סבטי, חוקר איראן.

המזרח התיכון נכנס לישורת האחרונה של האולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, למשטר האייתוללות באיראן. פחות מ-24 שעות נותרו עד לפקיעת המועד שקבע הנשיא האמריקאי, שבסיומו איימה וושינגטון לפתוח במתקפה נרחבת על תשתיות האנרגיה ותחנות הכוח ברחבי איראן.

בטהראן, שממשיכה לנהל את המערכה מתוך בונקרים ומכוונת ליצירת משבר אנרגיה עולמי, שומרים על חזות של ביטחון עצמי ומתגאים בהישגים צבאיים, למרות האיום הישיר על הישרדות הנכסים האסטרטגיים של המדינה.

האסטרטגיה האיראנית הנוכחית מתמקדת בניסיון לזעזע את הכלכלה העולמית דרך הקפצת מחירי הנפט, מהלך שנועד להפעיל לחץ נגדי על המערב. עם זאת, השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא האם איום על תשתיות אזרחיות קריטיות – מהלך שלא הצליח להכניע את רוסיה או אוקראינה במלחמתן – יהיה זה שיסדוק את עקשנות המשטר בטהראן, שמתעדף את הישרדותו האידיאולוגית על פני רווחת אזרחי המדינה.

במקביל, "ממלכת הפחד" הסעודית ומדינות המפרץ עוקבות בדריכות ובהססנות אחר ההתפתחויות. למרות הדיווחים על היחלשות המשטר האיראני, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שומר על קו מאופק ואינו מגיב לטילים שסופגת הממלכה.

הדילמה הסעודית ברורה: שמירה על עושר הנפט והכבוד הלאומי אל מול החשש הכבד מתגובה איראנית שתבעיר את שדות הנפט ותחריב את החזון הכלכלי של המנהיג הצעיר. המלחמה הנוכחית חושפת את הקרעים העמוקים בתוך "המשפחה הערבית", ומבהירה כי יחסי השכנות באזור לא יחזרו להיות כפי שהיו.

בזירה הפלסטינית נרשמת התעלמות מוחלטת מהסכנות שיוצרת בעלת הברית מטהראן. למרות שטילים איראניים נחתו בסמיכות למסגד אל-אקצא וכמעט גרמו לאסון דתי והיסטורי, ברחוב הפלסטיני נרשמו גילויי שמחה על הירי.

השייח' ראאד סלאח, המכונה "שומר אל-אקצא", בחר שלא להפנות אצבע מאשימה כלפי איראן על סיכון המקומות הקדושים, ובאופן אירוני מצא אשמים אחרים במצב, מה שמדגיש את עומק התלות וההזדהות עם ציר ההתנגדות.

