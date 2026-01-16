"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 15.01.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: כדי להבין את "השכונה" דרך העיניים שמדברות ערבית, התכנסו חברי הפאנל: מומחית לענייני המזרח התיכון רות וסרמן לנדה, המזרחן ומשפיען הרשת ד"ר אדי כהן, מזרחן ויועץ אסטרטגי יוני בן מנחם, והאורח המיוחד – המומחה לאיראן ולרשתות החברתיות, אפי בנאי.

איראן מדממת, העולם שותק

בזמן שהרשתות באיראן מוחשכות והמידע דולף במשורה, תמונת המצב מתחילה להתבהר והיא מחרידה: צעירים איראנים נטבחים ברחובות במאבקם לחופש, אבל העולם? הוא עסוק במקום אחר. השאלה הכואבת שעולה הערב באולפן היא שאלת הצביעות: איפה ההמונים שמפגינים באירופה למען "שחרור עזה"? מדוע לא נשמעת מילה אחת בזכות הצעירים בטהראן?

בתוך הכאוס, עולה שוב שמו של רזא פהלווי, בנו של השאה המודח. האם הוא האיש שיכול לאחד את העם הפרסי? האם אותם הורים שגירשו את אביו במהפכה האסלאמית, מוכנים כעת לקבל את הבן כמושיע? יחד עם הפעילה למען חופש לאיראן, גולדי גמהארי, מנסים הערביסטים להבין האם למחאה הזו יש סיכוי אמיתי מול משטר האייתוללות האכזרי.

סוריה: ג'ולני והשיטות של דאעש

ומטבח אחד לטבח אחר, שקט הרבה יותר אך לא פחות אכזרי. בחלב שבצפון סוריה, שלטונו של ג'ולני מתנהל בשיטות דאעשיסטיות לכל דבר. אחרי שסיימו עם הדרוזים והעאלווים, כעת הכוונת מופנית אל הכורדים.בחסות הכאוס האזורי, כוחותיו של ג'ולני בשיתוף הטורקים לוטשים עיניים לאוטונומיה הכורדית. מה שקורה שם כעת הוא טיהור אתני שנעשה מתחת לרדאר העולמי. יציאת הכורדים מחלב הפכה למרחץ דמים, וזוהי רק ההתחלה של מה שמתכננים הארגונים הקיצוניים למיעוטים בסוריה.

צרות של עזתים: הקולה זורמת, הכלה לא

ולסיום, קפיצה קטנה לעזה, שם הטיקטוקר המוכר מדיר אל-בלח, אבו חאדר, מציג לנו את "האסון ההומניטרי" החדש. אם בעבר הוא התלונן על רעב, היום הטון השתנה.

השווקים מוצפים, הקוקה-קולה זורמת והאוכל בשפע, אז על מה מתלוננים עכשיו? על הרווקות. אבו חאדר מקטר על מחירי החתונות ועל הקושי למצוא כלה. המסקנה של הערביסטים? כשאין על מה להתלונן מול המצלמות של התקשורת הזרה, תמיד אפשר למצוא משהו. העיקר להתלונן.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש הידיעה