"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 04.06.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).

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הפאנל ינסה להבין מה באמת מתרחש במשא ומתן עם איראן שקושרת חזק את חיזבאללה לגורלה? ישנה הפסקת אש רשמית עם לבנון, לאחר שירדה מוושינגטון ההוראה. אז איזה מן הפסקת אש זו הולכת להיות? שוב רצועת הביטחון, הבופור, חיזבאללה. לאן זה הולך, כשהדאחיה מחוץ לתחום והאם אפשר להכריע את חיזבאללה ללא הדאחיה?

הפאנל יעסוק גם באימונים המתקדמים של המשטרה הפלסטינית ביהודה ושומרון. מי האויב שלהם? האם זה כוח השלום שמגיע או רוחות 6 באוקטובר שמנשבות ביהודה ושומרון? והאם יש קשר לכך שהפתח מהרהר בקול רם לחזור למאבק המזוין נגד ישראל?

משם הפאנל יעבור לעומאן, המדינה שמחזיקה חלק ממצרי הורמוז וחופי הים האדום והמפרץ. מדינה עם היסטוריה עתיקה וזהות דתית לא ברורה בין הסונים לשיעים, שהתנדבה להיות מתווכת בין ישראל לאיראן ומצאה עצמה מאויימת בהפצצה מצד טראמפ ונכנעת לאיראנים.

וגם, הסאטירה הח'ותית עוקפת את כל ההומור הערבי בשכונה. מוסטפא מומרי, הקומיקאי הח'ותי האנטישמי תומך איראן, ממשיך לייצר סרטוני הומור ושנאה הפעם, הוא מכוון לערביי המפרץ שמשתפים פעולה עם ארה"ב וישראל. ובודק מה קורה כשאתה בולע יהודי שנמצא לך בתוך הבטן ומשנה לך את החיים ואת הדעות.

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