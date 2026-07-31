"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 30.07.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.

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המורדים החות'ים מתימן הצליחו לרשום השבוע הישג מדאיג במיוחד, כשפגעו ישירות בלב פועם של כלכלת הממלכה – בארות הנפט ומתקני הענק של חברת "ארמקו". איום על ייצוא הנפט העולמי: פאנל "הערביסטים" ינתח הערב מתי יגיע רגע השבירה שבו האיומים של תימן יזעזעו לחלוטין את הכלכלה הסעודית וישתקו את נתיבי השיט בים האדום.

בזמן שטראמפ ממתין למשא ומתן, האייתוללות בטהרן מסמנים מטרה חדשה ומאיימים להכות לראשונה ישירות בערי ארצות הברית.

משם הפאנל ידון ברשות הפלסטינית. ברחבי שטחי הרשות הפלסטינית ביו"ש מדווחים בימים האחרונים על משבר דלק חריף. תחנות רבות הושבתו, ותורים ארוכים של אזרחים זועמים משתרכים בניסיון למלא בקבוקים וג'ריקנים. בעוד שברמאללה ממהרים להאשים את ישראל כרגיל, האמת קשורה בשחיתות עמוקה ובחוסר יכולת כלכלית מוחלט של הרשות להתמודד עם המשבר.

רוב תחנות הדלק שנמצאות כעת במחסור שייכות במישרין למשפחת השלטון ומקורביה – מה שמגביר את התסיסה ברחוב הפלסטיני ומרמז על סדקים ראשונים בדרך לקריסה אפשרית.

המשווקים מבטיחים לנו הסכם היסטורי ונורמליזציה קרובה, אבל ב"ערביסטים" מנפצים את המיתוס. ברגע האמת, הסעודים התקפלו ולא עמדו לצד ישראל או המערב. האם נכון להפקיד יכולות גרעיניות בידי שלטון מושחת שעלול לקרוס בכל רגע ולהותיר את הגרעין בידי גורמים קיצוניים ואנטי-ישראליים בהרבה? מאחורי מסך העשן של הדאגה לפלסטינים, עומדת הערמומיות הסעודית ושם הקוד האמיתי שמסתתר מאחורי המילה "נורמליזציה".

וגם, היוצר שמשגע את הרשת: מוסטפא מומרי, הסאטיריקן והיוצר החות'י הידוע בעקיצותיו כלפי בית המלוכה הסעודי, חוזר בלהיט ויראלי חדש. מומרי לקח את הלחן של השיר המצרי המפורסם "אני שונא את ישראל", והלביש עליו גרסה חות'ית עדכנית, מלווה בהומור שחור על המצב הכלכלי והצבאי בתימן.