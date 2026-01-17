"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 17.01.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו עו"ד יפעה סגל, מומחית למשפט בינלאומי ומקימת הפורום המשפטי הבינלאומי, המזרחן ד"ר אדי כהן ואהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן".

הדמוקרטיה מתאבדת: חופש הביטוי או חופש ההשתקה?

הערב אנחנו שואלים שאלה שעד לפני כמה שנים נשמעה דמיונית: האם חופש הביטוי במערב מת? התשובה המסתמנת מפחידה. באירופה המתעוררת (אולי מאוחר מדי), ביקורת על גלי ההגירה או על האסלאם כבר לא נחשבת לדעה לגיטימית, אלא ל"פשע שנאה".

הערביסטים חושפים את המנגנון: מעצרים פוליטיים, איסור לפרסם פוסטים, ומשטרה בריטית שדופקת בדלת לאזרחים שהעזו להקליד משהו נגד המדיניות המכילה. הערך המקודש ביותר של הדמוקרטיה מתמוסס אט-אט, והשאלה היא מי בעל האינטרס לרסק אותו כדי להכשיר את הקרקע להשתלטות?

ייבוא אישי: הסכסוך הסוני-שיעי עושה רילוקיישן

חשבתם שהמהגרים מביאים איתם רק תרבות ואוכל? תחשבו שוב. הסכסוך המכונן של האסלאם, אותה מלחמה עקובה מדם על ירושתו של מוחמד מלפני 1,400 שנה, ארז מזוודות ועבר למערב.

יחד עם החוקר הירדני סם דבייבי מארה"ב, הפאנל מנתח איך האיבה העתיקה בין הסונים לשיעים מתפרצת כעת ברחובות לונדון ופריז. התקווה המערבית הנאיבית ל"שלום ואחווה" בקהילות המוסלמיות מתנפצת מול המציאות: מה שמתחיל במדבריות ערב בוער עכשיו באירופה הקפואה. דפוסים מהמזרח התיכון לא משתנים, הם רק משנים כתובת.

הסטייל האסלאמי של ניו יורק

ולסיום, הצצה לעתיד (או להווה?) בחסות הבינה המלאכותית. סרטון חדש שמציג את "הסטייל האסלאמיסטי" באמריקה מראה לנו מציאות ויזואלית חדשה.

ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, מקבל "מייקאובר" מוסלמי, וההבדלים בין שיקגו לניו יורק מצטמצמים לדבר אחד: העיקר שתהיה חלק מ"אומת האסלאם". זה אולי נראה כמו קוריוז משעשע, אבל בעיניים ערביסטיות – זה נראה כמו כיבוש תודעתי.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש הידיעה