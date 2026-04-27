נשיא לבנון נגד חיזבאללה: "מי שיוצא למלחמה בגלל אינטרסים זרים בוגד במדינה"

מדינת לבנון דורשת הפסקת אש מיידית כתנאי הכרחי לכל משא ומתן עתידי מול ישראל, כך הצהיר היום (שני) נשיא לבנון ג'וזף עאון. במקביל, תקף הנשיא באופן חריף את ארגון הטרור השיעי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

.

לדבריו, עמדה זו הובהרה לנציגים האמריקנים בשתי פגישות שנערכו בדרג שגרירים ב-14 וב-23 באפריל. עאון הדגיש כי העמדה הרשמית של ביירות מתבססת על התחייבות שארצות הברית פרסמה, לפיה ישראל תימנע מכל פעולה צבאית התקפית נגד מטרות לבנוניות.

נשיא לבנון תקף בחריפות את ההחלטה לגרור את המדינה לעימות צבאי מול ישראל. עאון תהה מדוע תושבי דרום לבנון צריכים להמשיך לשלם את המחיר על "מלחמות של אחרים", וציין מפורשות כי המערכה הנוכחית נועדה לתמוך בחמאס בעזה ובאינטרסים של איראן.

"אם המלחמה הייתה למען לבנון, היינו תומכים בה", הצהיר הנשיא, "אך כאשר המטרה היא לשרת אינטרסים זרים, אני דוחה אותה לחלוטין".

בתגובה לביקורת הנשמעת מצד גורמים בלבנון המאשימים את השלטון ב"בגידה" או בכניעה בשל הנכונות למשא ומתן, השיב עאון בציניות למבקריו בתוך המדינה. הוא שאל האם היה קונצנזוס לאומי כאשר התקבלה ההחלטה לצאת למלחמה, והוסיף כי הבגידה האמיתית היא של אלו שלוקחים את מדינתם למלחמה עבור כוחות זרים.

לדבריו, מטרתו היא להגיע לסיום מצב המלחמה עם ישראל במתכונת הדומה להסכמי שביתת הנשק ההיסטוריים, תוך שמירה על כבוד המדינה.