חמאס הודיע שאבו עוביידה חוסל - וחשף את הדובר החדש

חמאס הודיע היום (שני) רשמית שדובר הארגון אבו עוביידה (ח'דיפה כחלות) חוסל' ארבעה חודשים אחרי התקיפה הישראלית נגדו ב-30 באוגוסט 2025. בנוסף הודיע על חיסולם של בכירי הארגון מוחמד סינוואר, "רמטכ"ל, יורש המפקד מוחמד דף; "מפקד חטיבת רפיח" מוחמד שבאנה; מפקד ענף הנשק והלחימה חכם אל-עיסא ו"מפקד מחלקת הייצור הצבאית" ראאד סעד.

https://x.com/i/web/status/2005640638180847785 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הדובר החדש, מחליפו של אבו עוביידה, ייקרא גם הוא "אבו עוביידה". הוא מסר נאום באורך 22 דקות, בו בין היתר קרא לפרז את ישראל: "אנו קוראים לגורמים הנוגעים בדבר להתמקד בפירוק הנשק הקטלני של ישראל במקום להיות עסוקים ברובים פלסטיניים. תוקפנות הכיבוש לא פסקה, והתנועה העולמית לא צריכה להיפסק. אנו קוראים למגשרים ולקהילה הבינלאומית לאלץ את הכיבוש ליישם במלואו את תנאי ההסכם".

"הפסקת האש בעזה והפסקת שפיכות הדמים הן פירות עמידתו האיתנה של עמנו וחוסנם של לוחמי ההתנגדות שלנו. למרות כל ההתקפות וההפרות שאירעו מאז תום המלחמה, שחצו את כל הקווים האדומים, ההתנגדות מילאה את חובותיה ופעלה באחריות מירבית, תוך התחשבות באינטרסים של עמנו".

"אנו מאשרים כי זכותנו להגיב לפשעי הכיבוש היא זכות טבועה ומובטחת, ואנו קוראים לכל הצדדים הנוגעים בדבר לרסן אותה ולאלץ אותה לציית למה שהוסכם. עמנו מגן על עצמו ולא יוותר על נשקו כל עוד הכיבוש נמשך, והוא לא ייכנע גם אם יילחם ובציפורניים".

"אנו מזהירים מפני הסלמה של התקפות הכיבוש בגדה המערבית ובירושלים הכבושה. אנו דורשים להפסיק את הפרות הזכויות נגד אסירים ודוחים את חקיקת חוקי עונש המוות". הדובר קרא גם לאומה הערבית לבוא לעזרת עזה, "אשר ממשיכה לסבול סבל רב. חובתכם היא לספק סיוע ולהקל על סבלה".

הדובר חתם את דבריו מבלי להתייחס לחטוף האחרון בעזה - רן גואילי ז"ל.