ברקע השיחות בדוחא: וושינגטון מגבירה היערכות לאפשרות של פעולה צבאית נגד איראן | גיא עזריאל

גורם מעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי מחלקת המלחמה האמריקנית נערכת לחזרה לאופציה הצבאית מול איראן במלוא הרצינות, כך פרסם במהדורה המרכזית הערב (רביעי) על ידי הכתב המדיני גיא עזריאל. במקביל, השיחות העקיפות נמשכות בשעה זו בדוחא.

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על פי הגורם, החזרה לעימות צבאי מלא נבחנת אל מול האפשרות שהמשא ומתן עם איראן ייכשל ולא יבשיל לכדי עסקה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יוכל להציג כהישג, עם דגש כמובן על פשרות משמעותיות בנוגע לתכנית הגרעין.

שר הביטחון ישראל כ"ץ רמז השבוע שגם בישראל נערכים לאפשרות הזו, לצד האופציה שאיראן תתקוף את ישראל בכל רגע. בתוך כך, החזרה ללחימה מלאה באיראן עלתה גם בשיחות בין ישראל לאמריקנים בימים האחרונים, זאת כאמור במידה וטראמפ יחליט כי המסלול הדיפלומטי מיצה את עצמו.