השפלה לוויטקוף וקושנר: הגיעו לקטר - אך לא ייפגשו עם בכירים איראנים

שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הגיעו היום (שלישי) לדוחא, בירת קטר, כדי להמשיך את המשא ומתן עם איראן. בקטר מסרו כי השניים צפויים להיפגש עם בכירים קטרים, אך לא עם נציגים איראנים. מחר צפויים הצוותים הטכניים של ארצות הברית ואיראן לקיים כל אחד בנפרד פגישות עם המתווכות קטר ופקיסטן, שבהן יידון עתידם של מצר הורמוז ושל תוכנית הגרעין האיראנית.

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המחלוקת סביב אופן ניהול מצר הורמוז אינה מתנהלת רק בין ארצות הברית לאיראן, אלא גם בין איראן לעומאן, השולטת בצדו הדרומי של המעבר הימי האסטרטגי. שני דיפלומטים מערביים אמרו ל-i24NEWS כי ההצעה העומאנית לניהול המצר שונה באופן מהותי מזו של איראן. לדבריהם, עומאן מציעה לגבות מהאוניות "עמלות שירות מיוחדות", אך גם כלי שיט שלא ישלמו אותן יורשו לעבור במצר. איראן, לעומת זאת, מבהירה כי כל כלי שיט שיבקש לעבור יחויב בתשלום. ההצעה העומאנית נתפסת כקרובה יותר לעמדה האמריקנית. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הבהיר לפני מספר ימים: "מבחינתי, אגרות ואגרות מעבר הן אותו דבר. אין מדינה בעולם שתומכת בכך שצריך לשלם כדי לעבור במצרי ים".

איראן, שהבהירה כי בתום 60 ימי המשא ומתן תחל לגבות אגרות מעבר מכלי שיט העוברים במצר הורמוז, מביעה זעם על כך שרוב הספינות עוברות כיום בנתיב השיט שבמים הטריטוריאליים של עומאן ולא בצד האיראני של המפרץ. "האיראנים הבהירו בשיחות עם שורה של גורמים כי מבחינתם אין היגיון בכך שספינות עוברות מבלי לקבל את אישורם", אמר ל-i24NEWS דיפלומט מערבי.

לדברי גורם המעורה בפרטים ששוחח עם i24NEWS, השימוש הנרחב בנתיב השיט העומאני הוא ככל הנראה שהוביל את משמרות המהפכה בשבוע שעבר להגביר את הפעילות באזור ולשגר לפחות שישה כטב"מים מדי יום בימים האחרונים. שתי ספינות נפגעו מהירי, מה שהוביל את צבא ארצות הברית לתקוף יעדים צבאיים איראניים לאורך המצר.

ביום שני קיימו איראן ועומאן את הפגישה הראשונה של הוועדה המשותפת לניהול מצר הורמוז. בהודעת משרד החוץ האיראני נמסר כי "במהלך הפגישה החליפו שני הצדדים דעות בנוגע למנגנון הממשל העתידי של מצר הורמוז במסגרת סעיף 5 למזכר ההבנות של אסלאמאבאד וכן בנוגע לזכויותיהן הריבוניות של מדינות החוף".

בתום הפגישה אמר סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריבאבאדי: "אם בעומאן לא ירצו להקים מנגנון משותף לניהול העתידי של מצר הורמוז, הרפובליקה האסלאמית תמשיך ליישם את תוכניתה באופן עצמאי".