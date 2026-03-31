דיווח: ממשלת איראן מפורקת ומתקשה לקבל החלטות

גורמי מודיעין אמריקנים ומערביים שצוטטו הלילה (שלישי) ב"ניו יורק טיימס" קובעים כי המערכה המשולבת של ארצות הברית וישראל פירקה את ממשלת איראן ושיתקה את יכולת קבלת ההחלטות שלה. גורמים רשמיים מציינים כי הפגיעה בתקשורת יצרה פרנויה עמוקה בקרב ההנהגה שנותרה, החוששת מיירוט שיחותיהם על ידי ישראל. כתוצאה מכך, על פי גורמים המעורים בהערכות המודיעין המערביות, המנהיגים נמנעים כמעט לחלוטין מתקשורת ישירה, מה שמונע תיאום פיגועי תגמול רחבים או גיבוש עמדות במשא ומתן.

בכל הנוגע למאבקי הכוח הפנימיים, גורמי מודיעין מעריכים כי מוג'טבא חמינאי הוא דמות ייצוגית בלבד, בעוד שהנהגת משמרות המהפכה ששרדה היא שמקבלת את ההחלטות בפועל. גורמים אמריקנים מדגישים כי הקיצונים בארגון הפכו למשפיעים ביותר ותפסו את מקום ההנהגה הדתית. גורם צבאי בכיר הוסיף כי הפיקוד המרכזי נפגע קשות, מה שאילץ את איראן לעבור למערכת בקרה מבוזרת שבה מפקדים מקומיים פועלים ללא תיאום עם טהרן, עובדה שפגעה משמעותית ביעילות מתקפותיה.

אנשים המעורים בהערכות המודיעין מסרו כי תסכולו של הנשיא טראמפ נובע מחוסר היכולת של ממשלת איראן הנוכחית לתאם תגובה או לקבל החלטות לגבי הצעות השלום האמריקניות. בעוד שגורמים אמריקנים לשעבר מעריכים כי איראן תסכים לעסקה רק תחת "כאב כלכלי" כבד, גורמים בהווה מציינים כי איראן עדיין לא חשה שהיא מפסידה. חוסר הוודאות דחף את טראמפ לאיים בהרחבת המלחמה ובכיבוש האי חראג', מרכז יצוא הנפט, כדי להוביל להכרעה מהירה.

גורמים ישראלים שדיברו עם הניו יורק טיימס השוו את הכאוס בטהרן למצב של חמאס בעזה לאחר חיסול צמרת הארגון. לפי אותם גורמים, בעיות התקשורת באיראן דומות לאלו שהקשו על המשא ומתן לשחרור החטופים: העברת הצעות דרך שליחים ומכתבים בכתב יד, תהליך איטי שגורר בלבול רב. הנתק המוחלט שנוצר בין הדרג המדיני לביטחוני בעקבות חיסול חמינאי הפך את הממשל האיראני לגוף משותק שמתקשה לזהות מי בכלל מוסמך לקבל החלטות בשולחן הדיונים.