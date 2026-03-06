טורקיה בבקשה חריגה מהמודיעין הבריטי: הגבירו את השמירה על אל ג'ולאני

טורקיה פנתה רשמית לסוכנות הביון הבריטית (MI6) בבקשה להדק את מערך האבטחה סביב אחמד א-שרע (אל ג'ולאני). כך דווח היום (שישי) ברויטרס. הבקשה משקפת את החשש הכבד באנקרה מפני ניסיונות לסכל את ההתפתחויות המדיניות בסוריה על ידי פגיעה בדמות המוסכמת ביותר על הקהילה הבינלאומית להנהגת המדינה.

לפי מקורות המעורבים בפרטים, הטורקים מעוניינים ביכולות המעקב וההגנה המתקדמות של המודיעין הבריטי כדי למנוע חדירה של חוליות חיסול או פגיעה טכנולוגית בא-שרע. הבקשה מגיעה על רקע דיווחים על תנועות חשודות של מיליציות המזוהות עם המשטר הישן או גורמים קיצוניים המנסים לערער את היציבות השברירית שנוצרה מאז נפילת שלטונו של בשאר אסד.

--

מאז תפס את השלטון, פועל א-שרע לשינוי תדמיתי עמוק, הן כלפי פנים והן כלפי הקהילה הבינלאומית. הוא פשט את המדים הצבאיים לטובת חליפות מערביות, מקיים מפגשים עם עיתונאים זרים ומוביל קו של "סובלנות דתית" לכאורה במובלעת שבשליטתו.

עם זאת, שלטונו נותר שנוי במחלוקת עמוקה. בעוד שחלק מהתושבים רואים בו גורם מייצב מול הפצצות המשטר, רבים אחרים מוחים נגד הדיכוי הפוליטי, המעצרים השרירותיים והיד הקשה של מנגנוני הביטחון שלו. נוסף על כך, א-שרע מנסה לתמרן בין האינטרסים של טורקיה לבין הצורך לשמר את עצמאותו ושהוא עצמו יישאר שחקן רלוונטי בכל הסדר עתידי בסוריה.