האקבי: אם אירופה לא הבינו את האיום האיראני - הם מטומטמים

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התייחס היום (שני) לאיום האיראני בריאיון לכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי inss, ואמר "אם אירופה לא מבינה את האיום, אז הם אפילו יותר מטומטמים ממה שחשבתי".

בהתייחסו לאיראן ולאפשרות של תקיפה נוספת, אמר האקבי: "כנראה שהם לא הבינו את המסר המלא של המפציצים שתקפו בפורדו - נראה שהם מנסים לחפור עמוק יותר. קשה לי לומר לך מה ארה"ב תעשה כי זו החלטת מדיניות שתתקבל בבית הלבן, לא ברמת השגריר בישראל. כל מה שאני יכול לעשות זה להפנות אותך למה שהנשיא טראמפ אמר שוב ושוב - שאיראן לעולם לא תעשיר אורניום ולא יהיה לה נשק גרעיני". "הוא המשיך לומר זאת הרבה לפני המלחמה, והוא מעולם לא שינה את המסר הזה אחרי המלחמה", הוסיף האקבי. "אני לא יודע אם איראן אי פעם התייחסו אליו ברצינות עד הלילה שמפציצי ה-B-2 טסו לפורדו. אני מקווה שהם קיבלו את המסר, אבל כנראה שלא, כי נראה שהם מנסים להקים מחדש ולמצוא דרך חדשה לחפור את הבור עמוק יותר, לאבטח אותו יותר".

"זה מציג איום, אבל לא רק על ישראל, לא רק על ארצות הברית, זה מציג איום אמיתי על כל אירופה. וזה משהו לא מאוד דיפלומטי לומר. אבל אם אתה מסתכל על כמה מהדברים שהם אומרים ועושים, למרות שצריך לומר שאני שמח לראות שהם החזירו כמה סנקציות על איראן, שהיה חשוב מאוד, וככל שיהיו יותר מהדברים האלה זה יעזור אולי לחנוק חלק מהיכולת של איראן לעשות את מה שהם מנסים לעשות".

"בשורה התחתונה", הוסיף השגריר, "אני חושב שהנשיא הבהיר שזה לא נוגע רק לישראל. זה נוגע לארצות הברית. איראן איימה על אמריקה במשך 46 שנים רצופות. משנת 1979, כשהאייתוללות תפסו את השלטון, הם תמיד אמרו 'מוות לישראל, מוות לאמריקה', באותו משפט. מעולם לא הייתה הפרדה. ישראל היא רק המתאבן כי אתם קרובים יותר ואתם מטרה קלה יותר מהמרחב הגיאוגרפי העצום שמייצג את ארצות הברית. אבל הם מעולם לא הסתירו את העובדה שהמנה העיקרית האמיתית, המטרה הסופית שלהם, היא להשמיד את ארצות הברית".

"אם אתה רוצה להרוס את הציוויליזציה המערבית ולהחזיר את העולם למאה השביעית, אז אתה לא יכול לעשות את זה בלי לחסל את ארצות הברית. ולכן הם אמרו במשך השנים האלה 'מוות לאמריקה'".