לאחר חיסולו של המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, גורמים בכירים בארצות הברית מביעים הלילה (שני) ספק אם המהלך הדרמטי יוביל לשינוי משטר בטווח הקרוב. כך עולה מדיווח שפורסם ברויטרס, המתבסס על מקורות המעורים בדיונים פנימיים בבית הלבן ובקהילת המודיעין.

גורם אמריקאי המעורה בפרטים אמר כי בכירי משמרות המהפכה האסלאמית אינם צפויים להיכנע מרצון, בין היתר משום שנהנו במשך שנים מרשת חסות רחבה שנועדה להבטיח נאמנות פנימית ולחזק את שליטתם במנגנוני הביטחון והכלכלה.

הערכות ה-CIA נשענות בין היתר על דוח של סוכנות מודיעין אמריקאית נוספת, שלפיו במהלך גל המחאות הרחב שפרץ בינואר ודוכא באלימות על ידי כוחות הביטחון, לא נרשמו עריקות משמעותיות מקרב משמרות המהפכה.

לדברי שלושה מקורות נוספים, עריקות מתוך מנגנוני הביטחון הן תנאי מוקדם כמעט הכרחי לכל מהפכה מוצלחת. היעדרן מעיד כי גם זעזוע בצמרת אינו מבטיח בהכרח קריסה של המערכת כולה.

שני גורמים אמריקאים ציינו כי מאז ינואר מתנהל ויכוח משמעותי ללא קונצנזוס בין סוכנויות שונות בוושינגטון בשאלה עד כמה חיסולו של חמינאי ישפיע על עמדת איראן במשא ומתן עם ארה"ב סביב תוכנית הגרעין.

במקביל, נדונה גם השאלה האם מותו או הדחתו של המנהיג העליון ירתיעו את טהרן מלבנות מחדש את מתקני הטילים והגרעין ואת יכולותיה הצבאיות. ההערכות בנושא חלוקות, והדיונים מתנהלים בדלתיים סגורות בשל רגישותם.

לאחר מחאות ינואר, שליחו המיוחד של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף, קיים מספר שיחות עם איש האופוזיציה האיראני רזא פהלווי, בנו הגולה של השאה האחרון של איראן. המגעים העלו תהיות באשר למידת נכונותו של הממשל האמריקאי לתמוך בו אם המשטר בטהרן יקרוס.

עם זאת, בשבועות האחרונים הפכו בכירים אמריקאים לפסימיים יותר בנוגע לאפשרות שאיש אופוזיציה הנתמך על ידי וושינגטון יוכל לשלוט בפועל במדינה מורכבת ורבת מוקדי כוח כמו איראן.

למרות עוצמת האירוע והשלכותיו הסמליות, בוושינגטון מעריכים כי מנגנוני הכוח המרכזיים בטהרן, ובראשם משמרות המהפכה, ממשיכים לתפקד. בהיעדר שבר פנימי עמוק או עריקות משמעותיות, שינוי משטר נראה בשלב זה כתסריט אפשרי אך רחוק.