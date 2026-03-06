האיראנים החלו לפעול: סוכלו פיגועים באזרבייג'ן נגד יעדים ישראלים

באזרבייג'ן דוווח הערב (שישי) כי הרשויות במדינה סיכלו פיגועים שתוכננו בידי תא של משמרות המהפכה נגד השגרירות הישראלית בבאקו, מנהיג של הקהילה היהודית המקומית, בית כנסת אשכנזי במדינה וכן נגד צינור הנפט המחבר בין באקו לטביליסי.

על פי הדיווח, שלושה מטעני חבלה הוסלקו לשטח המדינה והעברתם לפעיל נוסף נמנעה לאחר שנוטרלו. הרשויות החלו בפעולות מבצעיות לזיהוי מתקנים אסטרטגיים ומטרות המעניינות את משמרות המהפכה, כולל בדיקה אודות משתפי פעולה פוטנציאליים.

עד כה, נעצרו שלושה חשודים, כששניים מהם נתפסו לפני שהעבירו את חומר הנפץ שהוסלק למדינה עם החשוד השלישי. החומר אותר במכולה והיה במשקל של 7 ק"ג ו-730 גרם של חומר נפץ מסוג C-4 שנועד לפיצוץ חפצים ומבני בטון.

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

בינתיים, במל"ל עדכנו את אזהרות המסע לאור ההסלמה מול איראן ומבצע "שאגת הארי", שכן על כל הישראלים השוהים בחו"ל לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בכל יעד באשר הוא ברחבי העולם.

i24NEWS

המלצות המל"ל הן כי יש להימנע מפרסום בזמן אמת את פרטי מיקום השהייה והבילוי, הימנעות מהגעה לאירועים המזוהים עם ישראל והיהדות שאינם מאובטחים. בנוסף, יש לשים לב למתרחש בסביבתכם בעת שהייה באזורים המזוהים עם היהדות, כדוגמא בתי חב"ד ובתי כנסת.