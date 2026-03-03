התפוררות המשטר האיראני: קצין בצבא ערק - "הצטרפנו למהפכה הלאומית" | ברוך ידיד

עדות מיוחדת מאיראן שהביא הערב (שלישי) פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד במהדורה המרכזית, של קצין שערק מן הצבא האיראני, מתארת מקרוב את התפוררות המשטר במדינה.

בתיעוד, הקצין שורף את תמונתו של חאמנאי ואומר: "חובת הצבא היא להגן על ערכי העם, על המולדת והאומה האיראנית. המלחמה הנוכחית מול ארצות הברית היא איננה נגד המדינה והעם האיראני. זוהי מלחמה נגד המשטר הרצחני והפושע של הרפובליקה האסלאמית שטבח באלפי בני אדם. אנו, חיילי הצבא הלאומי של איראן, הצטרפנו למהפכה הלאומית".

"אנו קוראים לכל שכבות העם להצטרף לתנועת השחרור הזו. אדמתי היא אדמת איראן, אמסור את נפשי למענה", אמר הקצין.

בתוך כך, תושב טהרן ששוחח עם i24NEWS סיפר על הרגעים בו חוסל עלי חאמנאי: "כולנו יצאנו לרחובות, היו ריקודים וחגיגות - דמם של הקדושים שלנו לא נשפך לשווא".

העדויות הן נדירות בשל כך שהמשטר האיראני חסם את האינטרנט במדינה, ובשל היד הקשה והאכזרית שמפעיל כלפי המוחים - במטרה בין היתר להרתיע אותם. שני תושבים ששוחחו עם i24NEWS הוסיפו מסרי תודה לראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ.

"באותו לילה שחמינאי המניאק הזה הלך לגיהנום נשפכנו לרחובות, כולם יצאו החוצה - היו ריקודים וחגיגות. אנחנו מודים על האירוע האירוע הגדול הזה שערף את ראש הנחש, אנחנו באמת שמחים", סיפרו תושב טהרן ותושב שאהרוד שבצפון איראן.