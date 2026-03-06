דיווח: סעודיה האיצה את השיח הישיר מול איראן כדי למנוע הסלמה

סעודיה האיצה בימים האחרונים את השיח הישיר עם איראן, בניסיון להכיל את הלחימה - כך דווח הערב (שישי) בסוכנות הידיעות בלומברג.

בסוכנות הידיעות דווח כי גורמים סעודים, בתמיכת מספר מדינות אירופיות ומזרח תיכוניות, הפעילו את הערוצים הדיפלומטיים מול איראן "בדחיפות רבה יותר" - כדי לנסות ולמנוע הסלמה רחבה יותר.

בשיחות, כך לפי בלומברג, היו מעורבים גם סוכנויות ביטחון וגם דיפלומטים, אך לא ברור אם היה מדובר בשיח בין דרגים בכירים. עד כה איראן הראתה נכונות נמוכה מאוד לשיח עם ארצות הברית או ישראל.

i24NEWS

אמש דיווחנו כי בסעודיה גובר החשש מפני פגיעה בבכירים מצד איראן או החות'ים. לפי גורם המעורה בפרטים ששוחח עם i24NEWS, הוחמרו אמצעי הזהירות בממלכה. כחלק מכך, פגישות בדרג שרים ובכירים נוספים עברו להתנהל באמצעות שיחות וידאו. לדברי הגורם, זהו צעד חריג שאינו נהוג בשגרה הסעודית.

מאז החלה המלחמה, שיגרו האיראנים טילים וכטב"מים לעבר סעודיה. בין היתר, הם פגעו במטה ה-CIA בריאד, מתקני הנפט של ארמקו, ומתקנים אזרחיים נוספים. זה היה הקו האדום של סעודיה מול איראן - וכעת נראה שהוא נחצה, והוביל את הממלכה לקיים דיונים בנוגע לאפשרות לתקוף את איראן.