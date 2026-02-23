פרסום ראשון: אינדונזיה צפויה להתחיל לפעול בעזה כבר בעוד שבועיים

שלב ב' בעזה מתקדם ובישראל כבר נערכים לכניסת הכוח הזר הראשון לרצועה. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, מפרסם הערב (שני) לראשונה כי כוח אינדונזי צפוי להתחיל לפעול בעזה כבר בעוד כשבועיים.

משלחת ראשונה של נציגים אינדונזים צפויה לנחות בישראל בשבוע השני של חודש מרץ, כדי להתחיל לתכנן את פריסת הכוח הרב-לאומי ברצועה. המשלחת תיפגש עם גורמים אמריקאיים וישראליים - ותיכנס לראשונה לרצועת עזה.

כזכור, לפני כחודשיים דווח בבלומברג כי צבא אינדונזיה נערך לאפשרות של שליחת כוח שמירת שלום לרצועת עזה, ומכין לשם כך סגר כח של עד 8,000 חיילים. המהלך משקף את האסטרטגיה של הנשיא פרבוסו סוביאנטו להפוך את אינדונזיה, המדינה בעלת האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, לגורם בעל השפעה גדולה ופעילה יותר בסוגיות של ביטחון ודיפלומטיה עולמית.

רמטכ"ל הצבא, מרולי סימנג'ונטק, אמר כי התוכנית נותרה זמנית, כאשר מספר החיילים ותזמון הפריסה תלויים בתיאום נוסף בשרשרת הפיקוד הצבאית. בנוסף ועל פי ההצהרה הרשמית הובהר כי כל פריסה תתמקד ביחידות ההנדסה והרפואה.