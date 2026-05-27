באיראן חוגגים: "הסיכוי לחידוש המלחמה - קלוש"

במשמרות המהפכה מעריכים כי "הסיכוי לחידוש המלחמה - קלוש", כך דיווח הערב (רביעי) פרשננו ברוך ידיד. לפי ההערכה - איראן ממקשת את מצרי הורמוז, בעוד במדינה סבורים כי המיצרים הם "ערבות מוחשית לכל הסכם".

סגן המל"ל האיראני הבהיר כי טרם הושג הסכם על הסרת המצור, וכי מלאי האורניום לא נמצא על סדר היום. נשיא איראן פזשכיאן הוסיף: "המדינה חווה כעת מלחמה כלכלית, הצבת בסיסים אמריקנים תגרום נזק למדינות האזור".

בנוסף, איראן דורשת את הכספים המוקפאים לפני כל התקדמות במשא ומתן. מגעים מתנהלים מול קטאר לשחרור נכסים איראניים בסך כ-24 מיליארד דולר. באל-ג'זירה מדווחים: תיווך קטרי הוביל להסכמות בסוגיית הנכסים הפיננסיים.

מוקדם יותר היום, גורם במפרץ אמר ל-i24NEWS כי "הלחץ הסעודי על טראמפ שלא לחדש את הפעילות הצבאית גבר בימים האחרונים, בשל חשש בריאד מפגיעות קשות בתשתיות המדינה - בהיעדר האפשרות להכרעה אמריקנית".

בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי יש בידי המדינה טיוטה של מתווה לא רשמי ראשוני למזכר הבנות עם ארצות הברית. בדיווח נמסר כי "לפי מזכר ההבנות המתגבש עם ארה"ב, הכוחות האמריקנים יעזבו את סביבת איראן ויסירו מעליה את המצור. בתמורה לכך, איראן תחזיר את המצב במצר הורמוז, למצב שהיה טרם המלחמה - אך ללא חציית כלי שיט צבאיים במצר. המצר ינוהל בשיתוף פעולה של איראן ועומאן".