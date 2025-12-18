גורמים במצרים התייחסו היום (חמישי) בפעם הראשונה להסכם הגז עם ישראל - עליו הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש שירות ההסברה הממלכתי במצרים, דיא' רשוואן, הסביר כי "בניגוד לטענות - מדובר בעסקה מסחרית גרידא, שנחתמה אך ורק על סמך שיקולים כלכליים". עוד הוסיף: "ההסכם אינו כרוך במימדים פוליטיים או הבנות מכל סוג שהוא".

נזכיר כי נתניהו נשא אמש הצהרה לתקשורת, בה הכריז כי ישראל חתמה על עסקת גז בשווי 112 מיליארד שקלים עם חברת שברון האמריקנית. על פי ההצהרה, מדובר בעסקת הגז הגדולה ביותר בישראל, והיא תכניס לקופת המדינה 58 מיליארד שקלים.

רה"מ הוסיף כי ההסכם נחתם לאחר שווידא כי העסקה מבטיחה את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. כמו כן בממשלה מקווים כי ההסכם עם מצרים יחזק את היחסים בין שתי המדינות, יתרום ליציבות האזורית, ויעודד חברות בינלאומיות נוספות להשקיע בישראל.