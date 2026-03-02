הערכה: כ-1,500 אנשי משטר חוסלו בתקיפות באיראן בתוך 3 ימים
גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי ההערכות השמרניות עומדות על כאלף מחוסלים - וחלק מדברות אף על יותר • תקיפה משמעותית התבצעה מוקדם יותר היום בבסיסי חירום של ביטחון הפנים האיראני בטהרן
גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי ההערכות בישראל הן שכ-1,500-1,000 אנשי משמרות המהפכה וכחות הביטחון האיראניים נהרגו בתקיפות עד כה - כך דיווח הערב (שני) עמיחי שטיין. חלק מההערכות אף מדברות על מספרים גבוהים בהרבה יותר.
כאמור, ההערכה השמרנית מדברת על יותר מ-1,000 הרוגים. מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ו"זעם אפי" הישראלי-אמריקני נפגעו מתקנים של משמרות המהפכה, הבסיג' ומבני שלטון.
מוקדם יותר היום התבצעה תקיפה ישראלית משמעותית בטהרן, שהתמקדה בבסיסי החירום של ביטחון הפנים האיראני, בסיג', ומשמרות המהפכה.
כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם במהדורה המרכזית כי חיל האוויר הונחה על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ להגביר את התקיפות באיראן ולהקדים את התוכניות הצבאיות - כדי לא לאפשר לאנשי המשטר במדינה אפשרויות שיקום.