גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי ההערכות בישראל הן שכ-1,500-1,000 אנשי משמרות המהפכה וכחות הביטחון האיראניים נהרגו בתקיפות עד כה - כך דיווח הערב (שני) עמיחי שטיין. חלק מההערכות אף מדברות על מספרים גבוהים בהרבה יותר.

i24NEWS

כאמור, ההערכה השמרנית מדברת על יותר מ-1,000 הרוגים. מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ו"זעם אפי" הישראלי-אמריקני נפגעו מתקנים של משמרות המהפכה, הבסיג' ומבני שלטון.

מוקדם יותר היום התבצעה תקיפה ישראלית משמעותית בטהרן, שהתמקדה בבסיסי החירום של ביטחון הפנים האיראני, בסיג', ומשמרות המהפכה.

כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם במהדורה המרכזית כי חיל האוויר הונחה על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ להגביר את התקיפות באיראן ולהקדים את התוכניות הצבאיות - כדי לא לאפשר לאנשי המשטר במדינה אפשרויות שיקום.