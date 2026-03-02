פרסום ראשון: חיל האוויר מקדים בזמנים את התוכניות המבצעיות באיראן

חיל האוויר מקדים את התוכניות המבצעיות באיראן, שר הביטחון כ"ץ וראש הממשלה נתניהו הנחו להגביר את התקיפות ולהיערך להקדמת תוכניות, כדי לא לאפשר אפשרויות שיקום - כך פרסם לראשונה היום (שני) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי האמריקנים רואים עין בעין בהקדמת התוכניות הצבאיות באיראן.

בתוך כך, פרסם הפרשן הצבאי יוסי יהושוע במהדורה המרכזית מפי גורם בכיר בצה"ל כי בתוך יומיים עד שלושה ימים צפויה להיות הפחתה משמעותית של היקף הירי מאיראן. הסיבות בין היתר, הן יכולות הציד של חיל האוויר - ופגיעה בפיקוד ובשליטה של הכוחות באיראן, מה שמקשה עליהם לבצע את הירי.