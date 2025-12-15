מהפך בצ'ילה: מתמודד הימין ניצח בבחירות לנשיאות המדינה

לוקחת פנייה חדה ימינה: הבחירות לנשיאות בצ'ילה הסתיימו אמש (בין ראשון לשני) במהפך, כאשר נציג המפלגה הרפובליקנית השמרנית, חוסה אנטוניו קאסט, ניצח עם 58% מקולות הבוחרים את נציגת המפלגה הקומוניסטית, ז'אנט חארה, שקיבלה את תמיכת הממשלה המכהנת. ניצחונו של קאסט מסמן את הפנייה החדה ביותר ימינה בהיסטוריה של המדינה מאז תום הדיקטטורה הצבאית של אוגוסטו פינושה בשנת 1990.

הקמפיין של קאסט דיבר בעיקר על חששות הציבור מפני שיעור הפשיעה הגובר ועל מדיניות ההגירה במדינה הדרום אמריקנית. לאורך הקריירה הפוליטית שלו הוא הציע לבנות חומות גבול, לפרוס את הצבא באזורים עם פשיעה גבוהה ולגרש את כל המהגרים שנמצאים במדינה באופן בלתי חוקי.

צ'ילה, שנחשבת לאחת המדינות הבטוחות בדרום אמריקה, סובלת בשנים האחרונות מעלייה בשיעורי הפשעים האלימים במדינה, וארגוני פשע החלו לנצל את הגבולות הפתוחים עם בוליביה ופרו להברחות סמים וסחר בבני אדם.

שר החוץ גדעון סער בירך את הנשיא הנבחר בחשבון ה-X שלו, וכתב כי ניצחונו של קאסט "מבטא את רצונו של העם הצ׳יליאני בשינוי". כמו כן כתב שר החוץ כי הוא מקווה ש"שינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו ובקידום שיתוף הפעולה בין העמים".

כזכור, נשיא צ'ילה המכהן, גבריאל בוריץ', נחשב עוין לישראל. בזמן כהונתו הוא סירב לקבלת את כתב האמנה של שגריר ישראל במדינה, החזיר את שגריר צ'ילה מתל אביב, ואף תמך בהליכים נגד מדינת ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.