חיסולו אתמול (ראשון) של נמסיו אוסגרה סרוונטס, המכונה "אל מנצ’ו", ראש קרטל הדור החדש של חליסקו, עורר גל אלימות חסר תקדים במקסיקו. במשך יממה, תומכיו של ברון הסמים המפוקפק ביותר במדינה חסמו כבישים, הציתו מכוניות ובזזו בתי עסק בשמונה ערים שבהן הקרטל פועל.

החיסול, שהגיע לאחר חילופי ירי עם הצבא בעיירה טפאלה, נחשב לניצחון משמעותי עבור ממשלת מקסיקו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שפרסם קריאה להגברת הלחץ על הקרטלים. במהלך האירועים אף נחשפה התערבות קריטית בנמל התעופה של עיר הבירה של חליסקו, שם הסתערו חברי הקרטל וגרמו לשיתוק זמני של הפעילות.

התגובה המקומית מגלה את העוצמה והאכזריות של הקרטל, והאירוע מציב סימן שאלה גדול לגבי עתיד הביטחון האזרחי במדינה, והיכולת של הרשויות להתמודד עם אלימות מאורגנת ובריונות של מאפיוזים משולבי נשק.

עם עדויות ממקומיים ומישראליים הנמצאים באזור, גל האלימות ממשיך להכות ברחבי המדינה, בעוד הנשיא טראמפ מציין כי מקסיקו חייבת להגביר את מאמציה למיגור הקרטל או לספוג איום לפעולה צבאית בשטחה.