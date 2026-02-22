ממשלת מקסיקו הודיעה היום (ראשון) כי מנהיגו הוותיק של קרטל "חליסקו הדור החדש" (CJNG), אחד מארגוני הפשיעה החזקים במדינה, חוסל.

ראש הקרטל, נמסיו אוסגוארה סרוואנטס, המוכר בכינוי "אל מנצ'ו", נחשב לאחת הדמויות הפליליות האלימות ביותר במדינה. הוא עמד בראש קרטל שהתרחב במהירות במהלך העשור האחרון ובנה לעצמו מוניטין של מי שמוציא לפועל מתקפות נועזות נגד כוחות הביטחון, ומטיל טרור על קהילות ברחבי המדינה. פרטי מותו לא פורסמו באופן מיידי.

לאחר ההודעה על מותו, הרשויות במדינות חליסקו, מיצ'ואקאן ומדינות נוספות דיווחו על חסימת כבישים שונים באמצעות כלי רכב שהוצתו על ידי חברים לכאורה בארגוני פשיעה, תוך עימותים עם כוחות הביטחון.

מתוך הרשתות החברתיות

"לפני מספר שעות ביצעו כוחות הפדרציה מבצע בטפאלפה (Tapalpa), שהוביל לעימותים באזור", מסר מושל חליסקו, פבלו למוס, שהמליץ לתושבים להישאר בבתיהם "עד שהמצב יהיה תחת שליטה". כפי שפירט ברשת X, "אנשים הציתו והציבו כלי רכב לרוחב הכבישים כדי למנוע את פעולת הרשויות".

ממשלת ארצות הברית הציעה עד 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל למעצרו או להרשעתו של אל מנצ'ו. על פי מידע ממחלקת המדינה האמריקנית, וושינגטון שמרה על הפרס נגדו, שנחשב לאחד מסוחרי הסמים המבוקשים ביותר, שהוכרז בדצמבר 2024.

https://x.com/i/web/status/2025638878627930371 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אוסגוארה סרוואנטס, שנולד ב-17 ביולי 1966 באגואיליה שבמיצ'ואקאן, זוהה כמייסד והמנהיג העליון של ה-CJNG, ארגון שהוקם ב-2009 וביסס את עצמו כאחד המבנים הפליליים בעלי הנוכחות הטריטוריאלית והיכולת הגבוהות ביותר להבריח מתאמפטמין, קוקאין, הרואין, ובשנים האחרונות גם פנטניל, לארצות הברית.

חליסקו היא אחת המארחות של מונדיאל 2026, ובחודש יוני יתקיימו בגוואדלחרה ארבעה ממשחקי הטורניר. למוס אישר כי האלימות מתפשטת לפחות לחמש מדינות במקסיקו ודחק באוכלוסייה להימנע מנסיעה בכבישים המהירים.