ברוך שפטרנו: בתו של נשיא קולומביה היוצא הניפה דגל פלסטין - במועדון ישראלי

טקס סיום התיכון של תלמידי בית הספר הצרפתי בעיר הבירה בוגוטה השבוע הפך למפגן פוליטי, כאשר אנטונלה פטרו, בתו של נשיא קולומביה היוצא גוסטבו פטרו, בחרה להניף בגאווה את דגל פלסטין.

האירוע החגיגי נערך בין כותליו של "המועדון הישראלי" הרשמי בעיר, ובתו של הנשיא החזיקה את הדגל מונף לאורך כל שלבי הטקס, כולל בעת שעלתה לבמה לקבל את תעודת הגמר שלה.

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לאחר הטקס במועדון הישראלי, פטרו פרסם הודעה נרגשת בחשבון ה-X שלו, בה אישר את השתתפותו באירוע ושיתף בהרהוריו על אבהות וחירות. הוא הסביר כי בשל מחלת קיבה נאלץ לשתות מעט ועזב מוקדם, אך האירוע גרם לו למחשבות רבות.

"הייתי אב ועדיין נשיא הרפובליקה, והרגשתי כאילו אני עומד בפני תהום שבה היגואר תמיד קופץ לעבר המטרה שלו", כתב הנשיא על התחושה שליוותה אותו כשצפה בבתו מסיימת פרק בחייה.

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לפני מסר שבועות, המדינה הדרום-אמריקנית חוותה טלטלה פוליטית לאחר שמועמד הימין הפרו-ישראלי, אבלרדו דה לה אספרייה, ניצח בבחירות הדרמטיות לנשיאות את מועמד השמאל ספדה, מי שנחשב ליורשו של פטרו.

הנשיא היוצא, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות הקיצוניות ואף ניתק כליל את הקשרים הדיפלומטיים עם ירושלים במהלך כהונתו, סירב להכיר בתוצאות הקלפיות והאשים באופן ישיר את מדינת ישראל בפריצה סייברנטית מתוחכמת ובזיוף מכוון של תוצאות האמת. המהפך הפוליטי, שזכה לברכות חמות מצד שר החוץ גדעון סער ומצד הממשל האמריקני, סימן תפנית חדה במדיניות המדינה החצויה לקראת כניסתו של אספרייה לתפקיד באוגוסט 2026.