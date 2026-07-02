משלחת החילוץ של חברת מגן - ניהול אסונות ומצבי חירום, עמותת Ready for Rescue וארגון SmartAID, שמונה 16 אנשי צוות, בהם מחלצים מקצועיים, מומחי חילוץ מהרס אורבני, רופאים ואנשי לוגיסטיקה, ממשיכה גם היום (חמישי), היום החמישי למבצע, בפעילות בזירות האסון בוונצואלה בשיתוף פעולה עם כוחות החירום המקומיים.

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צוותי המשלחת נמצאים בקשר רציף עם הרשויות ומופנים לזירות שבהן התקבל מידע על בני אדם ששהו במבנים שקרסו. פעולות האיתור והחילוץ מתבצעות באופן ידני בלבד, בתנאי שטח מורכבים ולאורך יממות של עבודה רציפה.

עד כה חילצה המשלחת הרוגים רבים מתוך ההריסות, והיא ממשיכה לפעול בזירות נוספות בהתאם למידע שמתקבל מהרשויות המקומיות.

ראש המשלחת, ערן מגן, מסר: "אנו מגיעים לכל זירה שבה מתקבל מידע על אנשים ששהו במבנים שקרסו. מדובר בעבודה ידנית, ממושכת ומורכבת מאוד, שמתבצעת בתנאי שטח קשים ולאורך יממות של פעילות רציפה. אנחנו ממשיכים לפעול בכל מקום שבו ניתן לסייע, מתוך מחויבות מלאה למשימה".

במקביל לפעילות משלחות החילוץ הישראליות בוונצואלה, גם החטיבה הבינלאומית של זק"א ממשיכה לפעול בזירות האסון, לאחר שנשלחה למדינה בעקבות רעידת האדמה הקשה. המשלחת, המונה עשרות מתנדבים, כוללת צוותי חילוץ והצלה, רופאים, אנשי הנדסה ומומחים לטיפול בכבוד המת, ופועלת לצד כוחות ההצלה המקומיים.

בזק"א מסרו כי הצוותים משתתפים בחיפושים אחר ניצולים, בחילוץ לכודים ובהענקת סיוע הומניטרי לנפגעים, וכן מסייעים בבתי החולים שהוקמו בשטח. לדברי מפקד המשלחת, יוסף גרמון, הפעילות מתמקדת הן בסיוע לקהילה היהודית והן לתושבי ונצואלה שנפגעו מהאסון.

מנהל החטיבה הבינלאומית של זק"א, ברוך נידאם, מסר כי מתנדבי הארגון פועלים בכל זירת אסון ברחבי העולם, וכי גם בוונצואלה הם ממשיכים לעבוד "כתף אל כתף עם כוחות ההצלה המקומיים כדי להציל חיים ולהעניק סיוע הומניטרי ככל שניתן".