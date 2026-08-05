לעיני העוקבים: משפיען מקסיקני נורה למוות במהלך שידור חי בטיקטוק
כוכב הטיקטוק המקסיקני ססאר גסטלום נורה למוות במהלך שצילם סרטון לייב בטיקטוק ביחד עם שני חבריו • במהלך השידור החי ניגשו אל השלושה שני אנשים רכובים על אופנוע, ואחד מהם ירה בגטסלום בראשו מטווח קצר
המשפיען המקסיקני ססאר גסטלום נורה למוות אמש (שלישי) במהלך שידור חי בטיקטוק. גסטלום הצטלם עם שני חברים מחוץ למסעדת מזון מהיר בשכונת טרס ריוס בעיר קוליאקאן שבצפון מקסיקו, כאשר שני גברים רכובים על אופנוע התקרבו אליו, ואחד מהם ירה בו מטווח קצר.
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כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי בגדיהם של גסטלום וחבריו גרמו למשטרה להאמין במקור שהקורבן היה שליח, אך מאוחר יותר נודע לגורמים רשמיים על זהותו. עד כה לא בוצעו מעצרים, ושני החשודים נמלטו מהמקום.
לגסטלום היו יותר מחצי מיליון עוקבים בטיקטוק, והוא היה מוכר בעיקר בזכות סרטוני קומדיה. בחשבון האינסטגרם שלו הוא שיתף לעתים קרובות תמונות של טיוליו ובילויים ליליים, ותמונות שלו מול רכבי יוקרה. עדיין לא ברור האם גסטלום קיבל איומים על חייו טרם הרצח.
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זוהי אינה הפעם הראשונה שכוכב רשת נרצח במקסיקו. בשנה שעברה, ולריה מארקס בת ה-23 נורתה למוות במכון יופי בזמן ששידרה לייב בטיקטוק.