מכה לטראמפ: העליון בארה"ב פסק - המכסים של הנשיא אינם חוקיים

בית המשפט העליון בארצות הברית פסק היום (שישי) כי תוכנית המכסים הנרחבת שהטיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עם חזרתו לתפקיד - אינם חוקיים.

מדובר במכה קשה לנשיא האמריקני, שביטל את השימוש של טראמפ במכסי הסחר הגלובליים - שהיו חלק משמעותי מאוד במדיניות הסחר שלו בכהונתו השנייה בבית הלבן.

טראמפ הטיל מכסים כבדים על שורת מדינות, כאמור מאז תחילת כהונתו השנייה. רק לאחרונה הודיע הנשיא כי יטיל מכסים נוספים על סחורות המיובאות מסין. בחשבונו ברשת Truth Social כתב כי הגבלות הייבוא החדשות, הכוללות מכסים בסך של מאה אחוזים נוספים, מצטרפים למכסים המוטלים על סחורות סיניות, שעומדים על 30%.

כבר בקיץ האחרון פסק גם בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית כי לרוב המכסים שהטיל הנשיא - אין תוקף חוקי, וכי טראמפ "חרג מסמכותו" כשהטיל אותם.