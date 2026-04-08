טראמפ באיום חריג: "על מדינה המספקת נשק צבאי לאיראן יוטל באופן מיידי 50% מס"

לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז היום (רביעי) כי "על מדינה המספקת נשק צבאי לאיראן יוטל באופן מיידי על כל סחורה שנמכרת לארצות הברית של אמריקה, 50%, בתוקף מיידי. לא יהיו החרגות או פטורים!", כתב ברשת החברתית "Truth". זאת לצד הכרזה על שינוי המשטר ופירוק היכולות הגרעיניות של איראן.

הצהרה זו מגיעה על רקע החשש הכבד בוושינגטון ובירושלים מהמשך ההתחמשות האיראנית בסיוע של מדינות כמו סין, רוסיה וצפון קוריאה, המקיימות קשרים ביטחוניים הדוקים עם טהרן.

שיתוף פעולה עם "המשטר החדש"

באופן מפתיע, טראמפ התייחס בדבריו גם לשינוי פוליטי בתוך איראן: "ארה"ב תעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם איראן, אשר קבענו שעברה מה שיהיה שינוי משטר פרודוקטיבי מאוד". הוא הבהיר כי במסגרת היחסים החדשים, איראן לא תעשיר עוד אורניום.

לדבריו, ארה"ב תפעל באופן אקטיבי לניקוי השטח מיכולות גרעיניות: "אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם איראן כדי לחפור ולהסיר את כל 'אבק הגרעין' שקבור עמוק", ציין, תוך שהוא רומז לשימוש במפציצי ה-B-2 החודרים. עוד הוסיף כי האתרים נמצאים תחת מעקב קפדני של לווייני "כוח החלל" וכי "שום דבר לא הושג מאז מועד התקיפה".

כמו כן, הנשיא אישר כי מתקיים שיח על עתיד היחסים הכלכליים: "אנו מדברים, ונמשיך לדבר, על הקלה במכסים ובסנקציות עם איראן. רבות מ-15 הנקודות כבר סוכמו".