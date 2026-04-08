מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת' מסר היום (רביעי) הצהרה בעקבות ההכרזה על הפסקת האש במערכה מול איראן. הוא הגדיר את המערכה כ"ניצחון מזהיר בשדה הקרב", והוסיף ש"איראן התחננה להפסקת אש".

כמו כן, הדגיש כי "איראן היוותה איום על העולם החופשי במשך 47 שנים, אך לא עוד, לא במשמרת שלנו". לגבי האורניום, הבהיר: "אם איראן לא תעביר לנו האורניום מרצון, נעשה את זה בעצמנו".

"איראן התחננה להפסקת האש הזו - כולם יודעים את זה", פתח הגסת' את דבריו. "בפחות מ-40 ימים, ותוך שימוש בפחות מ-10% מכוח הקרב שלנו, ניטרלנו את אחד הצבאות הגדולים בעולם. זה היה רק שבריר מהחוזק שלנו. השגנו את כל המטרות לפי הלו"ז".

בפירוט של הישגי המלחמה, אמר הגסת' כי "חיל הים שלהם נמצא בקרקעית, חיל האוויר נמחה. אין להם מערכת הגנה אווירית - אנחנו אדוני השמיים שלהם. תוכנית הטילים שלהם מושמדת למעשה. אמש, לאחר 800 תקיפות, השמדנו את התעשייה שלהם - שזו הייתה מטרת ליבה עבורנו".

הוא הוסיף אזהרה למשטר בטהרן: "הם עדיין יכולים לירות פה ושם, אבל זה יהיה ממש לא חכם. אם איראן הייתה מסרבת לתנאים שלנו, המטרות הבאות היו מטרות אנרגיה ותשתיות, עליהן הם לא יכולים להגן. הנשיא טראמפ יכול היה להרוס את הכלכלה שלהם בשניות, אבל הוא בחר ברחמים".

לדבריו, השינוי בשלטון באיראן נבע מההבנה שאין להם אופציות נוספות: "המשטר החדש הבין שעסקה היא טובה יותר. הם ראו מה קרה לקודמיהם. נגמרו להם האופציות ונגמר הזמן. הם יודעים שבמסגרת העסקה לא יהיה להם נשק גרעיני. הנשיא היה ברור - לא יהיה להם נשק גרעיני, נקודה. הם למדו בדרך הקשה מה קורה כשנלחמים בנו".

הוא התייחס גם לפרטי המבצע הנועז בו חולצו שני טייסים אמריקנים בשטח איראן לאחר שמטוסם יורט: "הם לא יכלו להחזיק בהם. שניהם חולצו - לא פעם אחת, אלא פעמיים. לאור יום ובחשיכה, עם מגפיים על הקרקע בפשיטת חצות בשטח המדינה שלהם, ואפס אבידות לכוחותינו".

מסר לישראל: "בעלת ברית אמיצה"

הגסת' הודה לישראל על חלקה במערכה: "לישראלים, תודה על היותכם בעלי ברית אמיצים ואמינים. שאר בעלי הברית שלנו ראו את שיתוף הפעולה הזה - והם צריכים לרשום לעצמם הערות עכשיו".

עוד הבהיר כי ארה"ב תישאר באזור כדי לוודא את קיום ההסכם: "אנחנו לא הולכים לשום מקום. נוודא שהם עומדים בתנאי הפסקת האש ומגיעים לשולחן המשא ומתן. אנחנו מוכנים בהגנה ובהתקפה בהתראה של רגע". בנוגע למצרי הורמוז, הבהיר כי הם יהיו פתוחים לתנועת סחר, אך הוסיף: "שאר העולם צריך להתערב בפתיחת המיצרים. לגבי הגרעין - הם ייתנו לנו אותו מרצון, או שנעשה משהו בעצמנו".