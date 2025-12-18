דיווח: מדען הגרעין נונו לוריירו נרצח ע"י מתנקש איראני

נונו לוריירו, הפרופסור למדעי הגרעין במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס שנרצח בביתו שליד האוניברסיטה, נורה למוות ככל הנראה על ידי סוכן איראני - כך דווח היום (חמישי) ב"דיילי מייל" הבריטי, מפי גורמים ישראליים. לוריירו נפצע אנושות ממספר כדורים שנורו לעברו ומת מפצעיו יום למחרת.

תלילה, נטען כי המדען, בן 47 מפורטוגל, היה ידוע כתומך ישראל מובהק, אך גורם ב-MIT ששוחח עם i24NEWS אמר כי מעולם לא שמע שהמדען יהודי או בעל זיקה לישראל והביע תמיכה בה. כרגע, לא ברור באופן רשמי מהן נסיבות הרצח. המשטרה המקומית חוקרת את האירוע וטרם נעצרו חשודים במעשה.

כזכור, האירוע מגיע כשלושה חודשים לאחר הירצחו של האמריקני הפרו-ישראלי צ'רלי קירק בארצות הברית. במהלך האירוע, שהתרחש מול קהל בהרצאה הוא נורה על ידי טיילר רובינסון מטווח אפס. לאחר מכן, היורה נמלט לגג וברח לתוך שכונת מגורים עד סנתפס ימים לאחר מכן.