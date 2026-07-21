הסגת' מעריך: עלות המלחמה עם איראן - 37.5 מיליארד דולר

מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' הגיע היום (שלישי) לדיון בפני ועדת התקציבים של הסנאט במטרה לבקש תוספת תקציב דחופה עבור הצבא. במסגרת הדיון הגסת' נשאל האם יש לו הערכה לגבי כמה המלחמה עלתה לארצות הברית עד כה, כשהיא נמצאת בחודש החמישי שלה. הגסת' ענה כי להערכתו המלחמה עלתה 37.5 מיליארד דולר.

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בתשובתו ענה הגסת' כי ההערכה שנתן לגבי עלות המלחמה כוללת גם עלויות צפויות עד סוף חודש ספטמבר. כמו כן אמר הגסת' כי יידרש צמצום באימונים הצבאיים ללא תוספת תקציבית דחופה.

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עוד אמר הגסת' בדיון: "אנו חיים בעולם מסוכן הדורש פעולה נועזת ומהירה, ולכן בקשה זו הנוספת לשנת הכספים 2026. בקשה זו היא הזרקה דחופה וחיונית של משאבים כדי לטפל בצרכים המיידיים של מחלקת המלחמה". כמו כן אמר כי "סין ורוסיה מסייעות לאיראן לעשות חלק מהפעולות שהיא עושה", בנימוקו לבקשת תוספת התקציב לצבא.

לפני הגסת' עלה לדיון יו"ר המטות המשולבים של ארה"ב, הגנרל דן קיין, והעלה בקשה דחופה לתוספת תקציב עבור הצבא: "כוחות הצבא של אמריקה זקוקים ל-1.5 טריליון דולר כדי להתמודד עם האתגרים הצבאיים של העתיד. חשוב ביותר שנישאר צעד אחד קדימה מיריבינו, ואנו חייבים לקבל את הכספים לפני שייגמר הזמן".