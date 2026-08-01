ראש עיריית ניו יורק השנוי במחלוקת, זוהרן ממדאני, נקלע אמש (שישי) לאירוע מביך במהלך הלווייתה של סמלת אנג'ל שרה רמפרסאד, חיילת צבא ארה"ב מרובע קווינס שנפלה ב-17 ביולי במתקפת טילים איראנית בירדן, כך דווח היום בניו יורק פוסט.

ממדאני, שהגיע לכנסייה והתיישב בשורה הרביעית יחד עם חברי מועצה זוטרים, עיין בנאום שהכין מראש על גבי טאבלט. לפי הדיווח, ראש העיר גילה בזמן אמת כי שמו אינו מופיע ברשימת הנואמים. נוכחים במקום דיווחו כי ראש העיר נראה נסער וזועם כאשר הבין שמארגני הלוויה פוסחים עליו, בעוד מושלת ניו יורק קאת'י הוקול ובכירים וזוטרים נוספים הוזמנו לשאת דברים.

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מקורות המעורים בתכנון הלוויה אישרו כי ההחלטה למנוע מממדאני לנאום התקבלה לבקשת משפחתה של רמפרסאד המנוחה. לפי המקורות, המשפחה, המחזיקה בעמדות שמרניות והביעה תמיכה בנשיא טראמפ, ביקשה למנוע פרובוקציות פוליטיות ולהרחיק מהבמה את ראש העיר הידוע בעמדותיו משמאל ובביקורתו החריפה על מדיניות החוץ האמריקנית.

ברשת דמיינו בעזרת בינה מלאכותית כיצד הרגיש ממדאני באותם רגעים

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למרות המבוכה והשתיקה מצד לשכתו, נציגיו של ממדאני מיהרו להפיץ לתקשורת את נוסח הנאום המתוכנן, שבו התכוון להספיד את החיילת בת ה-28 ולדבר הקרבתה למען ביטחון האזרחים.

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התקרית המביכה מצטרפת לגל ביקורת גובר נגד ממדאני בימים האחרונים, על רקע טענות כי הוא מעדיף להתמקד בקידום יחסי ציבור ויוזמות פוליטיות הרחק מבעיות היום-יום של תושבי העיר. הלווייתה של רמפרסאד, שבה השתתפו מאות בני משפחה, שכנים וחיילים, ייצגה רגע קהילתי טעון, אך העובדה שראש העיר נותר ללא זכות דיבור הדגישה עוד יותר את השבירות הפוליטית והקיטוב המלווים את כהונתו בניו יורק.

במקביל, ממדאני מתמודד עם סערה ציבורית נוספת, לאחר שזה מקרוב חתמו כ-50,000 בני אדם, ובהם משפחות שכולות מפיגועי ה-11 בספטמבר, תושבים וסלבריטאים כמו השחקנית פטרישה היטון, על עצומה הדורשת למנוע את השתתפותו בטקס הזיכרון ה-25 באזור "גראונד זירו". המארגנים מזהירים כי נוכחותו של ממדאני באירוע תהווה פגיעה קשה בזכר הנספים, כשברקע מצטטים הדברים של אח שאיבד שכול: "אני נזעם מכך שמתרץ טרור כעת הוא ראש העיר, הוא פסול מלהשתתף בטקס".