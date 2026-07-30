כ-50,000 בני אדם, בהם תושבים, סלבריטאים ובני משפחות של קורבנות פיגועי ה-11 בספטמבר, חתמו על עצומה הדורשת למנוע מראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, להשתתף בטקס הזיכרון ה-25 לפיגועי התאומים באזור "גראונד זירו".

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את העצומה יזם ג'ובאני גלאנטה, שאיבד את אשתו גרייס בפיגועים במגדלי התאומים. המארגנים ומבקריו של ראש העיר הדמוקרט-סוציאליסט מגדירים אותו כמי שמגלה סלחנות כלפי טרור אסלאמי, ומזהירים כי נוכחותו באירוע תהווה פגיעה קשה בזכרם של אלפי הנספים.

בין התומכים הבולטים במאבק נמצאת השחקנית האמריקנית פטרישה היטון, כוכבת הסדרה "כולם אוהבים את ריימונד", ששיתפה את העצומה מול מאות אלפי עוקביה ברשת X.

היטון, שהייתה בניו יורק בזמן הפיגועים ב-2001, גיבתה את המשפחות וקראה לתושבים להמשיך לחתום. בשיתוף שפרסמה צירפה ציטוט של אדם שאיבד את אחיו בפיגועי הטרור, שכתב: "אני נזעם מכך שמתרץ טרור ותומך קולני במבצעי טרור הוא כעת ראש העיר. הוא פסול מלהשתתף בטקס הזיכרון ל-9/11 ויש למנוע ממנו להגיע".

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על פי העצומה, החששות מתבססים בין היתר על נכונותו המעטה של מומדאני לגנות ביטויים כמו "הפכו את האינתיפאדה לגלובלית", וכן על קשריו עם דמויות שונות, בהן היועץ המשפטי הראשי שלו, רמזי קאסם, שייצג בעבר את אחמד אל-דרבי - טייס אל-קאעידה שהיה מעורב בפיגוע במכלית נפט.

היטון עצמה השוותה בעבר בין הטרור של אל-קאעידה לבין מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, והדגישה כי מי שקורא להפסקת הלחימה מול ארגוני הטרור תומך בפועל באותם גורמים שהפילו את מגדלי התאומים.