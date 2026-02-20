כוכב "אנטומיה של גריי" ו"אופוריה", אריק דיין, הלך לעולמו בגיל 53

השחקן האמריקאי אריק דיין, מהפנים המזוהות ביותר של הטלוויזיה בעשורים האחרונים, הלך לעולמו אתמול (רביעי) בגיל 53 לאחר מאבק במחלת ALS - מחלה ניוונית קשה של מערכת העצבים.

דיין פרץ לתודעה העולמית כשגילם את דמותו של ד"ר מארק "מקסטימי" סלואן בסדרת הדרמה הרפואית "האנטומיה של גריי", תפקיד שהפך אותו לאחד הכוכבים הבולטים של הסדרה ולאהוב הקהל. בשנים האחרונות כיכב גם בדרמת הנעורים המדוברת "אופוריה", שם גילם את קאל ג’ייקובס - דמות מורכבת ואפלה שזיכתה אותו בשבחים מחודשים ובקהל צעיר נוסף.

באפריל 2025 חשף דיין כי אובחן כחולה ב-ALS. למרות המחלה, המשיך לעבוד ולהצטלם, והביע לא פעם רצון להמשיך ליצור כל עוד מצבו מאפשר זאת.

דיין הותיר אחריו את רעייתו, השחקנית רבקה גייהרט, ושתי בנותיהם. משפחתו ביקשה פרטיות בתקופה הקשה.

מותו מעורר גל תגובות ברשתות החברתיות ובתעשיית הבידור, שם ספדו לו חברים וקולגות שסיפרו על "לב גדול, כריזמה נדירה ונוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה".