הועבר במסוק מהמעצר: מדורו הגיע לבית המשפט בניו יורק

נשיא ונצואלה ניקולס מדורו יופיע היום (שני) לראשונה בפני שופט במנהטן. הוא הועבר במסוק ממתקן המעצר בו הוחזק לבית המשפט של ארצות הברית על שם דניאל פטריק.

על פי התובעת הכללית של ארה"ב, פאם בונדי, מדורו עומד בפני האישומים הבאים: נרקו-טרור, קשירת קשר לייבוא ​​קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי הרס, וקשירת קשר להחזקת מקלעים ואמצעי הרס נגד ארה"ב.

מדורו ואשתו הועברו למסוק באזיקים כשסביבם אבטחה רבה. ארצות הברית השתמשה במגרש כדורגל מקומי בברוקלין כמנחת למסוק.

התיק נגד נשיא מדורו הוקצה לשופט הפדרלי הוותיק אלווין ק' הלרשטיין, בן 92, המכהן במחוז הדרומי של ניו יורק. הלרשטיין מונה ואושר לתפקידו בשנת 1998 על ידי הנשיא ביל קלינטון, ומשמש מאז 2011 כשופט בכיר. לאורך השנים דן בשורה של תיקים רגישים ובעלי חשיבות לאומית, ובהם הליכים הקשורים לפיגועי ה־11 בספטמבר 2001, לטרור ולביטחון לאומי.

בקיץ האחרון ניהל הלרשטיין גם את ההליך שבו הגנרל הוונצואלי לשעבר וראש המודיעין, הוגו קרבחאל באריוס, הודה באישומים חמורים של טרור סמים וסחר בסמים. בשנים האחרונות עלה שמו של הלרשטיין לכותרות גם בעקבות פסיקות נגד טראמפ, בהן דחיית בקשתו להעביר את תיק דמי ההשתקה של סטורמי דניאלס לבית משפט פדרלי, וכן פסיקה מהאביב האחרון שמנעה מממשל טראמפ לעשות שימוש בחוק "האויב הזר" לצורך גירוש אזרחים ונצואלים, תוך ביקורת חריפה על גירושם לכלא זר ללא הליך משפטי ראוי.

רק לפני יומיים התבצע המבצע הצבאי האמריקני ללכידתו של מדורו. לפי דיווחים ב"ניו יורק טיימס", המבצע גבה מחיר דמים כבד, עם לפחות 60 הרוגים בוונצואלה, בהם אנשי צבא ואזרחים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לאחר המבצע: "ביצענו בהצלחה תקיפה רחבת היקף נגד ונצואלה ומנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר נלכד יחד עם אשתו וגורש מהמדינה. מבצע זה בוצע בשיתוף פעולה עם כוחות אכיפת החוק האמריקניים. פרטים נוספים בהמשך".

עוד הוסיף טראמפ: "ארצות הברית הגישה כתב אישום נגד מדורו ורעייתו". התובעת הכללית של ארצות הברית, פאם בונדי, כתבה: "ניקולס מדורו הואשם בקשירת קשר לפעילות סמים-טרור, קשירת קשר לייבוא ​​קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי הרס, וקשירת קשר להחזקת מקלעים ואמצעי הרס נגד ארצות הברית. בקרוב הם יתמודדו עם מלוא זעמו של הצדק האמריקני על אדמת אמריקה בבתי המשפט האמריקנים".