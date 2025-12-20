ביצע פשעי שנאה נגד יהודים: תושב טורונטו מואשם בקשר לדאעש

הרשויות בקנדה האשימו הבוקר (שבת) את ווליד חאן, בן 26, מטורונטו, שלכאורה קשר קשר עם דאעש כדי לספק מידע ולבצע רצח, וגורמים רשמיים קישרו אותו למספר פשעי שנאה לכאורה כנגד חברי הקהילה היהודית במדינה.

חאן מואשם בקשירת קשר לביצוע רצח עבור קבוצת טרור, במתן כספים ורכוש לדאעש ובסיוע לפעילות טרור, כך מסרה משטרת טורונטו ביום שישי. בנוסף לכך, חאן ושני גברים נוספים מואשמים בביצוע מספר ניסיונות חטיפה של נשים. הפשעים התרחשו בין 17 ביוני ל-17 באוגוסט השנה.

בנוסף עוסמאן עזיזוב, בן 18, ופאחד סדאת, בן 19, נעצרו בשתי פרשיות ניסיון חטיפה לכאורה באזור המטרו של טורונטו במאי ויוני, לפי המשטרה המקומית. בסביבות מאי, ניגשו הצעירים לאישה, כשאחד חמוש באקדח ואחר עם סכין, שניסו לאלץ אותה לעלות לרכב. עם זאת, שלושת הנאשמים נמלטו לכאורה כאשר התקרב אליהם נהג אחר.

פחות מחודש לאחר מכן, שלושתם, ככל הנראה, ניגשו לזוג נשים כשהם נושאים אקדח, רובה וסכין. הרשויות מסרו כי הם החלו לרדוף אחר הקורבנות עד שעובר אורח סמוך התערב.

לאחר שהביאו את שלושת החשודים למעצר, מסרו הרשויות כי החוקרים גילו אוסף של נשק וראיות המעידות על ביצוע פשעים נוספים על רקע שנאה כלפי חברי הקהילה היהודית.