אישום חריג בארה"ב: גנבו מידע רגיש מעמק הסיליקון עבור איראן
משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד שתי אחיות וגבר בגין גניבת מידע ממספר חברות בהן גוגל, ושיבוש הליכי משפט • השלושה ע"פ החשד גנבו קבצים סודיים הנוגעים לטכנולוגיית שבבים והעבירו לגורמים לא מורשים
מעיין רפאלכתבת דסק החוץ
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
משרד המשפטים הגיש כתב אישום נגד שלושה מהנדסים מעמק הסיליקון, בגין העברת מידע רגיש לאיראן - כך דווח היום (שישי). השלושה, חשודים בנוסף בגניבת מידע מגוגל וחברות טכנולוגיה נוספות.
כתב האישום שהוגש בארצות הברית נגד שלושת החשודים, גבר ושתי אחיות, מייחס להם גניבת סודות מסחריים, קשירת קשר, ושיבוש הליכי משפט.
נגד השלושה נטען כי העתיקו מאות קבצים סודיים, הקשורים לטכנולוגיית שבבים ומעבדים מתקדמת, ניסו למחוק ראיות, והעבירו את הנתונים למכשירים לא מורשים. לאחר שנעצרו בסן חוזה, במידה ויורשעו, הם צפויים לעמוד בפני עונש של עד 10 שנות מאסר עבור כל סעיף אישום.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות