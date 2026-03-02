ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, מנהל בשבועות האחרונים שיחות הנוגעות לענייני ממשל רשמיים דרך אפליקציית המסרים המוצפנת "סיגנל", מהלך שעלול להפר את חוקי חופש המידע ולמנוע פיקוח ציבורי על החלטותיו, כך דווח היום (שני) באתר "פוליטיקו".

השימוש באפליקציה, המוכרת ביכולתה להשמיד הודעות באופן אוטומטי, עומד בסתירה מוחלטת להבטחות שפיזר ממדאני במהלך מערכת הבחירות של שנת 2025, אז התחייב להוביל עידן חדש של שקיפות וניקיון כפיים בעיר הגדולה בארצות הברית.

על פי הדיווח, שלושה מקורות המעורים בפרטים אישרו כי ממדאני משתמש באפליקציה כדי לתקשר עם נבחרי ציבור ויועצים פוליטיים. אחד המקורות, שביקש להישאר בעילום שם, אישר כי לפחות במקרה אחד דן ראש העיר בנושאים ממשלתיים רשמיים דרך היישום המוצפן. בדיקה עצמאית של כלי התקשורת אימתה כי חשבון ה"סיגנל" של ממדאני, המשויך למספר הטלפון האישי שלו, נותר פעיל גם לאחר כניסתו לתפקיד.

השימוש ב"סיגנל" מעורר דאגה בקרב שומרי סף ומשפטנים בשל ההתנגשות עם חוקי שמירת הרשומות המקומיים. נורמן סיגל, עורך דין ותיק לענייני החוקה ולשעבר יו"ר האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות בניו יורק, התריע כי על ראש העיר להימנע משימוש בטכנולוגיות המיועדות להסתרת מידע. לדבריו, בעוד שמדאני נתפס כ"רוח רעננה" בפוליטיקה העירונית, הבחירה באפליקציה מוצפנת מונעת מהציבור לדעת כיצד פועלים מנגנוני השלטון מבפנים.

היסטורית, סוגיית ההתכתבויות החסויות ליוותה את עיריית ניו יורק גם בקדנציות קודמות והובילה לסיבוכים משפטיים. ראש העיר הקודם, אריק אדמס, השתמש אף הוא באפליקציות מוצפנות כדי לתקשר עם עוזריו בנוגע לפרשות שהיוו בסיס לכתב אישום בגין שחיתות (שבוטל בהמשך).

גם ראש העיר לשעבר ביל דה בלאזיו עמד בפני ביקורת ציבורית ותביעות בשנת 2019 לאחר שנחשף כי דן בלוחות זמנים של הממשל ב"סיגנל", בעוד המושל לשעבר אנדרו קואומו, שהיה יריבו העיקרי של ממדאני במרוץ האחרון, עורר סערה בעבר כשעשה שימוש במערכת מסרים של "בלקברי" כדי להימנע מהשארת עקבות דיגיטליים.

למרות שממדאני עזב מספר קבוצות צ'אט ביישומון מיד לאחר ניצחונו בבחירות בנובמבר האחרון, מהלך המעיד על מודעות לבעייתיות שבדבר, הוא בחר להשאיר את חשבונו האישי פעיל. מנגד, ישנם גורמים במערכת הפוליטית המביעים הבנה לצעדיו.

ג'ו בורלי, לשעבר מנהיג הסיעה הרפובליקנית במועצת העיר, ציין כי לאור החקירות שפקדו את הממשל הקודם, השימוש בהצפנה מגן על הצדדים המעורבים בשיחות שאינן בהכרח בלתי חוקיות. עם זאת, ארגוני שקיפות כמו "Citizens Union" מדגישים כי כל דיון בענייני ממשל חייב להתבצע בערוצים המבטיחים את שימור הרשומות לטובת הציבור.

מטעמו של ראש העיר ממדאני לא נמסרה תגובה לדיווח.