"הפעם האחרונה שיעשה זאת": האיום האמריקני על נשיא ונצואלה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף היום (שלישי) את איומיו נגד נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, כאשר ארצות הברית שואפת ליירט מכליות המשרתות את תעשיית הנפט של המדינה.

טראמפ אמר: "אם הוא ישחק קשוח, זו תהיה הפעם האחרונה שהוא יוכל לשחק קשוח". בהמשך, הנשיא האמריקני נשאל האם מטרת הלחץ הצבאי שלו על ונצואלה הייתה לדחות את מדורו, והשיב: "זה יהיה 'חכם' מצידו לעזוב את השלטון".

כזכור, שבוע שעבר טראמפ הכריז על משטר מדורו כארגון טרור זר, והטיל עוצר על מכליות הנפט שיוצאות מוונצואלה. בהודעה שפרסם איים הנשיא וכתב "ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי ספינות המלחמה הגדול ביותר שהורכב אי פעם בהיסטוריה של דרום אמריקה. הוא רק ילך ויגדל, וההלם עבורם יהיה חסר תקדים - עד למועד בו הם יחזירו לארצות הברית את כל הנפט, האדמה ונכסים אחרים שגנבו מאיתנו בעבר".

בתוך כך, הנשיא הודיע שיבנה שתי ספינות קרב חדשות מ"מחלקת טראמפ". מזכיר חיל הים, ג'ון פילן, כינה את הספינות "רק חלק אחד מצי הזהב של הנשיא שאנחנו הולכים לבנות".