דיווח: טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת עם איראן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל לחזור למלחמה כוללת עם איראן כדי "לסיים את העבודה", כך דווח אמש (שלישי) בארצות הברית. הנשיא קיים בימים האחרונים מספר שיחות עם מזכיר ההגנה פיט הגסת' ועם יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, בנוגע לתקיפות נוספות, כך לפי הדיווח שהתפרסם בוול סטריט ג'ורנל. לפי הפרטים, הוא החליט לעת עתה לדבוק בשיחות הדיפלומטיות, כך לפי גורמים רשמיים בארצות הברית המעורים בפרטי הדיונים.

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השיחות הסגורות התמקדו באפשרות שארצות הברית תנטוש את המשא ומתן ותחדש את התקיפות נגד איראן בהיקף מלא, כך מסרו הגורמים הרשמיים, מהלך שחלקם מתארים כ"סיום העבודה". אף על פי שהנשיא לא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו כי הוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות בהיקף מלא עלול לשבש את המאמצים הדיפלומטיים ולפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של איראן.

על פי הדיווח, טראמפ אף אמר לעוזריו כי הוא מוכן שהמשא ומתן עם טהרן יחרוג מעבר למועד האחרון להשגת הסכם גרעין, שנקבע ל-18 באוגוסט במקביל אמר הנשיא כי נכון לעכשיו הוא מסתפק במתן פקודות לתקיפות נקודתיות וחד-פעמיות נגד איראן כאשר היא מפרה את מזכר ההבנות.

תדרוכים של הפנטגון לגבי האפשרויות הצבאיות העומדות בפני הנשיא בעת עימות אינם דבר חריג, וטראמפ מקיים בשגרה פגישות רשמיות ולא רשמיות בנושא איראן. עם זאת, הדיונים האחרונים מצביעים על כך שהוא מחפש דרכים לשבור את המבוי הסתום מול טהרן ומעידים על כך שהוא עדיין לא שלל חזרה ללחימה. חידוש העימות, כך מודים חלק מהגורמים הרשמיים, יהווה הודאה מרומזת בכך שההסכם המתוקשר עם איראן נכשל.