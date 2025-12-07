"עיוותו עובדות": מאחורי ההמלצה לדחיית החיסון החשוב בארה"ב

סערה בארצות הברית: הוועדה שמינה השר מתנגד החיסונים רוברט קנדי ג'וניור המליצה שלא להעניק את החיסון נגד צהבת B כבר מגיל לידה. המלצה זו עתידה לשנות מדיניות חיסונים שקיימת כבר מעל שלושה עשורים במדינה. כך דיווחה הערב (ראשון) סיוון אלקלק ב"המהדורה המרכזית".

חיסוני הצהבת, הפטיטיס B, נועדו למנוע הדבקה במחלה זיהומית של הכבד. החיסונים ניתנים כיום בשלוש מנות - הראשונה ביום הלידה, השנייה בגיל חודש, והשלישית בגיל חצי שנה. אלא שכעת הוועדה של שר הבריאות האמריקני המליצה ברוב של שמונה נגד שלושה כי ההורים והרופאים יחליטו יחד אם יש לתת אותה בלידה.

הנשיא דונלד טראמפ פרסם ביום שישי האחרון הנחיה רשמית למשרד הבריאות הפדרלי לבחון מחדש את לוח החיסונים המומלץ לילדים. בהמשך הוא פרסם ברשתות החברתיות פוסט בו כתב כי "לוח החיסונים האמריקני לילדים דרש 72 זריקות לתינוקות בריאים לחלוטין - הרבה יותר מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה מהנדרש. למעשה זה מגוחך".

מומחים ברחבי העולם מסבירים כי חיסון של התינוק כבר ביום לידתו הוא קריטי למניעת השתרשות הזיהום של הפטיטיס B, וכי הוועדה של קנדי מתעלמת מראיות מדעיות ומעוותת עובדות.

