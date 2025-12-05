"התמוטט הבוקר בביתו": בן 6 לא מחוסן נפטר משפעת

ילד בן 6 שלא חוסן למחלת השפעת נפטר הבוקר (שישי) מסיבוכי המחלה. לדברי ההורים, אתמול הילד החל לסבול מתסמינים נשימתיים והבוקר כאשר התמוטט בביתו הזעיקו את צוותי מגן דוד אדום. בבירור שנערך במרכז הרפואי קפלן נמצא כי הילד, בריא בדרך כלל וללא מחלות רקע, חיובי לשפעת מסוג A.

למרות מאמצי החייאה ממושכים וניסיונות להילחם על חייו של הילד על ידי הצוות הרפואי במלר"ד הילדים במרכז הרפואי קפלן, הצוות נאלץ לקבוע את מותו.

ד"ר שחר אורן, רופא בכיר במלר"ד הילדים במרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית, אמר לאחר המקרה: "אנחנו עדים בימים האחרונים לגל חזק של שפעת מסוג A, מחלה ויראלית שגורמת לחום גבוה, תסמינים נשימתיים ועלולה לייצר סיבוכים כמו דלקת ריאות ודלקת שריר הלב".

עוד קרא ד"ר אורן: "אנחנו עדיין בתחילת החורף והחיסונים זמינים בכל המרכזים הרפואיים וקופות החולים. אנא מכם, לכו להתחסן"

כזכור, בשבוע האחרון 2 ילדים נפטרו משפעת, ילד בן 6 שהיה מחוסן נפטר ואיבריו נתרמו וילדה בת עשר וחצי לא מחוסנת.