אימפריית טראמפ: כיצד מתערבבים עסקיו הפרטיים של האיש החזק בעולם עם נשיאותו?

מועדון הגולף של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא רק סמל לאימפריה שהנשיא ממשיך לנהל בזמן כהונתו כנשיא המעצמה הגדולה בעולם. המועדון מגלגל לכיסו של הנשיא כמעט 80 מיליון דולר בשנה, סכום שנחשב להכנסה מצומצמת יחסית לשאר אפיקי ההכנסה של טראמפ, שמימדיהם נחשפים בימים האחרונים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

טראמפ הוא איש האיש העסקים המפורסם ביותר שישב בבית הלבן. המדיניות שלו, שזוכה לשם "America First" (אמריקה תחילה), מבטאת אינטרס מדיני, דיפלומטי וכלכלי. הנשיא האמריקני תמיד מתפאר בכך שהוא היחיד בהיסטוריה שהסכים לוותר על המשכורת שלו ולתרום את כולה.

למען האמת, הוא אינו היחיד שנמצא ברשימה הזו. ברשימה נמצאים גם הנשיאים הובר וקנדי, אך ביניהם לבין טראמפ יש הבדל אחד קטן - טראמפ הוא גם הנשיא שהתעשר הכי הרבה בזמן כהונתו. מאחורי הנתון הזה יש מערכת שלמה שפועלת ומגלגלת כספים גם בלי שטראמפ עצמו יפעל לכך ישירות.

כדי להבין את המערכת צריך לחזור אחורה. טראמפ נכנס בצעירותו לאחר לימודיו לחברת הנדל"ן של אביו, וכעבור שנה הוא שינה את שם החברה ל"ארגון טראמפ" (Trump Organization), הארגון שמלווה אותנו עד היום. במרוצת השנים בנה דונלד טראמפ עשרות פרויקטים ברחבי ארצות הברית, כאשר גולת הכותרת הייתה מגדל טראמפ בניו יורק.

השנים עברו, וטראמפ מינה את ילדיו - איוונקה, אריק ודון ג'וניור - לנהל את הארגון עבורו. אפשר לומר שבכל מקום ובכל מגזר יש מי שפועל עבור טראמפ, וכן, גם נבחרי הציבור בעצמם. החזון של טראמפ הוא לקחת אנשי עסקים שהוא סומך עליהם.

כוחו של הנשיא האמריקני הוא בין היתר ביכולת שלו "לשחק" בשוק - להעלות ולהוריד מניות. כמעט תמיד זה מגיע על ידי אמירות "בדרך אגב", אבל כל אמירה כזו של טראמפ כנשיא מקפיצה את השוק וגם את הרווחים האישיים שלו, כמו בתחום הנפט, שחווה טלטלה בחודשים האחרונים בצל המלחמה באיראן וגם בשוק הקריפטו.

לפי הדו"חות הכספיים של הנשיא, הרווחים הכי גדולים שלו מגיעים מתחום ההשקעות בקריפטו, כאשר הוא גרף מהן לא פחות ממיליארד ו-400 מיליון דולר בשנה החולפת. מתוך רווחי הקריפטו שני מגזרים עיקריים מניבים לנשיא את הרווחים האסטרונומיים האלו בכל שנה - חברת "ליברטי פייננשל" (Liberty Financial), שאותה הקים טראמפ לפני כהונתו השנייה עם לא אחר משליחו המיוחד למזרח התיכון, סטיב ויטקוף והמטבע הווירטואלי הרשמי על שמו של הנשיא, שהושק בשנת 2025 והניב לנשיא האמריקני יותר מ-600 מיליון דולר עד היום.

חלק נוסף מההון שצבר טראמפ בשנים האחרונות מגיע גם מאחזקותיו במאר-א-לאגו (מעונו של הנשיא במיאמי) וכן ממועדוני הגולף שלו. המועדונים הללו גלגלו לכיסו של הנשיא יותר מ-490 מיליון דולר בשנה, בהם גם מועדון מאר-א-לאגו. מדובר במועדון יוקרתי וסגור שדמי החברות בו מגיעים לחצי מיליון דולר וכוללים גישה למתחם ספא, וילות, מועדון חוף ועוד הטבות רבות. טראמפ הפך את האחוזה - מעבר להיותה אחוזת נופש - גם למעון רשמי שבו נחתמות עסקאות רבות, כשחלקן - איך לא - מגיעות גם הן לכיסו של הנשיא.

לקינוח, טראמפ דואג לפזר בתקשורת רמזים לגבי השקעות בחברות הטכנולוגיה האמריקניות שבהן הוא מושקע. המניה של חברת דל (Dell), שחתמה עם הממשל האמריקני על שיתוף פעולה לפני כשבעה חודשים, רשמה לפני כחודש זינוק היסטורי כשעלתה ביממה אחת ביותר מ-30%.

הנשיא טראמפ כמעט תמיד מקבל החלטות הרות גורל לפי הדרך שבה הן משפיעות על הכיס של כולנו - ובין היתר גם על הכיס שלו. כמו במלחמה באיראן, כמו בהשקעות בביטקוין וכמו בתחרויות אגרוף בחצר הבית הלבן - טראמפ הפך את מוסד הנשיאות בארצות הברית לעסק פרטי, והרווחים מגיעים לסדרי גודל שלא נראו עד היום אצל אף נשיא אמריקני.