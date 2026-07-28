דיווח: נתניהו ניסה לתאם פגישה עם טראמפ במשך שבועות, הנשיא לא מיהר להסכים

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש היום (שלישי) עם נשיא ארצות הברית דולנד טראמפ. גורם אמריקני ומקור ישראלי אמרו לרשת CNN כי "נתניהו פעל במשך מספר שבועות כדי להשיג הזמנה לבית הלבן, במטרה לדון בהתקדמות המלחמה מול איראן ולהזהיר את טראמפ מפני ויתורים דיפלומטיים".

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על פי הדיווח, טראמפ לא מיהר להסכים לבקשת נתניהו, ובבית הלבן לא ראו בצורה טובה את מה שנראה בעיניהם כניסיון ישראלי "להוביל לקיום פגישה - באמצעות התקשורת", כפי שתיאר זאת הגורם האמריקאי.

כאמור, הלווייתו של הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, שנערכת השבוע, סיפקה השבוע הזדמנות למפגש בין השניים, אף שהיא צפויה להיות משנית לאירוע המרכזי.

עוד דווח ב-CNN כי לקראת פרוץ המלחמה עם איראן, נתניהו וגורמים נוספים שיכנעו את טראמפ כי "העימות יהיה מוגבל" ו"יימשך שבועות ספורים בלבד". אולם, מפני שהעימות עדיין נמשך, למרות שחלפו מספר חודשים, טראמפ החל לכעוס על המצב.

לדברי גורם אמריקני, כעסו של טראמפ על המצב הנוכחי - קיפאון מתוח וקטלני - הוביל, לפי גורם אמריקאי, לשיחות פרטיות רוויות בקללות, ולזעם כלפי המשטר בטהרן, משום שלא קרס כפי שציפה בתחילה.

במקביל, מקור ישראלי המצוטט בידיעה ציין כי "נתניהו מתכנן להציג לטראמפ מודיעין חדש על מצב השיקום של תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של איראן". עם זאת, אותו מקור העריך כי "לטראמפ יש עניין מועט בחידוש מלחמה רחבת היקף - לפחות עד אחרי בחירות האמצע שייערכו בנובמבר הקרוב".

עוד אמר המקור ל-CNN כי "נתניהו יבקש ערבויות לכך שמכירת נשק לטורקיה או שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה לא יפגעו ביתרון הצבאי האיכותי של ישראל. בנוסף, הוא יבקש לקדם הסכם ביטחוני ארוך־טווח חדש בין ארצות הברית לישראל, שיחליף את מזכר ההבנות מתקופת ממשל אובמה, אשר צפוי לפוג.

"נתניהו רוצה לעבור מהמלחמה באיראן לנושאים אחרים - כמו הסכם ביטחוני, אולי נורמליזציה עם סעודיה - ולהבטיח שהוא מתואם עם טראמפ בנוגע לדברים שיוכל להשתמש בהם בבחירות", ציין המקור. לדבריו, נתניהו מאמין שמעורבות ישירה מול טראמפ יכולה לעקוף מחלוקת עם גורמים בממשל.